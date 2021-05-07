Галицькі хроніки COVID-19: 7 травня.

 

Станом на 09:00 7 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 282 192 хворих на сovid-19. За минулу добу – 565 нових випадків: 146 – на Івано-Франківщині (проведено 901 ПЛР-тест), 256 – на Львівщині (проведено 2187 ПЛР-тестів) та 163 – на Тернопіллі (проведено 1075 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині, восьмеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 травня (09:00): 67 015 випадків, 163 нових

 

Тернопіль – 43 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 8 осіб

Зборівський район – 4 особи

Збаразький район – 11 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Козівський район – 4 особи

Лановецький район – 10 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 травня (09:00): 130 836 випадків, 256 нових

 

Львів – 90 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 30 осіб

Кам’янка-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 10 осіб

Сколівський район – 3 особи

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 16 осіб

Сокальський район – 12 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 10 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 травня (09:00): 84 341 випадок, 146 нових

 

Івано-Франківськ – 39 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Галицький район – 24 особи

Городенківський район – 9 осіб

Долинський район – 10 осіб

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 8 осіб

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 11 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Тлумацький район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

07.05.2021

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