Галицькі хроніки COVID-19: 7 травня.

Станом на 09:00 7 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 282 192 хворих на сovid-19. За минулу добу – 565 нових випадків: 146 – на Івано-Франківщині (проведено 901 ПЛР-тест), 256 – на Львівщині (проведено 2187 ПЛР-тестів) та 163 – на Тернопіллі (проведено 1075 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині, восьмеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 травня (09:00): 67 015 випадків, 163 нових
Тернопіль – 43 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 8 осіб
Зборівський район – 4 особи
Збаразький район – 11 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Козівський район – 4 особи
Лановецький район – 10 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 17 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 травня (09:00): 130 836 випадків, 256 нових
Львів – 90 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 30 осіб
Кам’янка-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 10 осіб
Сколівський район – 3 особи
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 16 осіб
Сокальський район – 12 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 травня (09:00): 84 341 випадок, 146 нових
Івано-Франківськ – 39 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Галицький район – 24 особи
Городенківський район – 9 осіб
Долинський район – 10 осіб
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 8 осіб
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 11 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.05.2021