Свіжа соціологія прогнозує перемогу партії «Союз-90/Зелені».

Партія «Союз-90/Зелені», яка донедавна могла претендувати лише на роль молодшого партнера у коаліції, вийшла у лідери громадських симпатій в Німеччині. Про це свідчать свіжі опитування громадської думки, проведені демоскопічним інститутом Infratest-Dimap на замовлення суспільно-правової медіакомпанії ARD – повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Якби голосування на виборах до німецького Бундестаґу відбулося в неділю, дев’ятого травня, то «зелених» підтримали б 26 відсотків виборців. Це означає, що партія здобула б перемогу на парламентських виборах.

Як випливає з результатів опитування, партія «Союз-90/Зелені» на три відсотки випереджає переможців попередніх виборів, правлячий нині блок християнських партій ХДС/ХСС. З квітня цього року блок загубив чотири відсоткових пункти і в результаті вперше з 2005 року втратив лідируючої позиції в рейтингу партій. Нині за ХДС/ХСС готові проголосувати лише 23 відсотки німців, що мають право голосу. Це найгірший результат партії з часу існування ФРН.

Партнер ХДС/ХСС по правлячій коаліції – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – згідно з даними опитування, втратила два відсоткових пункти. Її рейтинг нині становить 14%.

Правопопулістська, ксенофобська партія «Альтернатива для Німеччини», яка симпатизує Кремлю, наразі диспонує дванадцятьма відсотками підтримки.

За лібералів з Вільної демократичної партії готові проголосувати 11 відсотків німців.

І завершує рейтингову таблицю ще одна дружня до Кремля політична сила – Ліва партія. Її актуальний рейтинг – 6%.

Якби вибори бундесканцлера в Німеччині проводили прямим голосуванням, то перемогу, знову ж, здобула б кандидатка від «зелених» Анналєна Бербок (Annalena Baerbock), за неї готові проголосувати 28 відсотків німців. Кандидата від блоку ХДС/ХСС Арміна Лашета (Armin Laschet) висловили бажання підтримати лише 21% виборців. Аналогічний рівнем підтримки має й кандидат від СДПН Олаф Шольц (Olaf Scholz).