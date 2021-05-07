"Ми вийшли з третьої хвилі": Уряд вивів із "червоної зони" останню область.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це Степанов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область", – повідомив Степанов.

Міністр зізнався, що для України то були надзвичайно складні місяці. Хвалиться, що найгірше вже позаду.

"Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем", – ствердив міністр.

Степанов резюмував, що третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох; вірус розвивався "шаленими темпами", кінець березня й початок квітня були найпіковішими.

"Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного", – розповів глава МОЗ.

Водночас Степанов закликав "не розслаблятися", а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевела Сумську область з червоної до жовтої зони епідемічної небезпеки. Комісія постановила: скасувати із 8 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області та застосувати там обмежувальні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.