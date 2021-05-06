Галицькі хроніки COVID-19: 6 травня.

Станом на 09:00 6 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 635 хворих на сovid-19. За минулу добу – 321 новий випадок: 51 – на Івано-Франківщині (проведено 824 ПЛР-тести), 166 – на Львівщині (проведено 1459 ПЛР-тестів) та 104 – на Тернопіллі (проведено 857 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 42 летальні випадки: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 32 – на Львівщині, п'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,26%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 травня (09:00): 66 860 випадків, 104 нових

Тернопіль – 28 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 травня (09:00): 130 580 випадків, 166 нових

Львів – 37 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 травня (09:00): 84 195 випадків, 51 новий

Івано-Франківськ – 11 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Косівський район – 3 особи

Калуський район – 8 осіб

Долинський район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Рожнятівський район – 3 особи

Городенківський район – 5 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.