Галицькі хроніки COVID-19: 6 травня.

Станом на 09:00 6 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 635 хворих на сovid-19. За минулу добу – 321 новий випадок: 51 – на Івано-Франківщині (проведено 824 ПЛР-тести), 166 – на Львівщині (проведено 1459 ПЛР-тестів) та 104 – на Тернопіллі (проведено 857 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 42 летальні випадки: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 32 – на Львівщині, п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 травня (09:00): 66 860 випадків, 104 нових
Тернопіль – 28 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 травня (09:00): 130 580 випадків, 166 нових
Львів – 37 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 травня (09:00): 84 195 випадків, 51 новий
Івано-Франківськ – 11 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Косівський район – 3 особи
Калуський район – 8 осіб
Долинський район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Рожнятівський район – 3 особи
Городенківський район – 5 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.06.05.2021