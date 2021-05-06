Україна в ОБСЄ: "Прямого діалогу" з маріонетками в ОРДЛО не буде.

Україна залишається відданою мирному врегулюванню розпочатої Росією війни на сході країни і продовжуватиме переговори щодо цього з Кремлем, однак не з маріонетковими адміністраціями РФ у Луганську та Донецьку.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє "Укрінформ".

"Ми відкидаємо спроби Кремля залучити нас до так званого «прямого діалогу» зі своїми окупаційними адміністраціями на Донбасі, що дозволить Росії маніпулювати процесом і уникати відповідальності як сторони конфлікту. Ключ до врегулювання конфлікту залишається у Москві, а не в Донецьку чи Луганську, де члени російських окупаційних адміністрацій просто виконують вказівки російського керівництва", – заявив Цимбалюк.

Український посол підкреслив, що "Росія є державою-агресором та стороною конфлікту на сході України, а не посередником".

При цім дипломат наголосив на відданості України продовжувати дипломатичне врегулювання конфлікту – як у рамках існуючих, так і з допомогою додаткових механізмів. "Ми залишаємось відданими існуючим механізмам переговорів та консультацій, які пропонують шлях уперед, і ми готові задіяти додаткові інструменти, якщо вони будуть корисними для цього", – зазначив Цимбалюк.