Україна в ОБСЄ: "Прямого діалогу" з маріонетками в ОРДЛО не буде.

 

Україна залишається відданою мирному врегулюванню розпочатої Росією війни на сході країни і продовжуватиме переговори щодо цього з Кремлем, однак не з маріонетковими адміністраціями РФ у Луганську та Донецьку.

 

 

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє "Укрінформ".

 

"Ми відкидаємо спроби Кремля залучити нас до так званого «прямого діалогу» зі своїми окупаційними адміністраціями на Донбасі, що дозволить Росії маніпулювати процесом і уникати відповідальності як сторони конфлікту. Ключ до врегулювання конфлікту залишається у Москві, а не в Донецьку чи Луганську, де члени російських окупаційних адміністрацій просто виконують вказівки російського керівництва", – заявив Цимбалюк.

 

Український посол підкреслив, що "Росія є державою-агресором та стороною конфлікту на сході України, а не посередником".

 

При цім дипломат наголосив на відданості України продовжувати дипломатичне врегулювання конфлікту – як у рамках існуючих, так і з допомогою додаткових механізмів. "Ми залишаємось відданими існуючим механізмам переговорів та консультацій, які пропонують шлях уперед, і ми готові задіяти додаткові інструменти, якщо вони будуть корисними для цього", – зазначив Цимбалюк.

 

06.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чому вихід з самоізоляції є стресом?
Коли почалась пандемія, чимало людей відчували стрес від ізоляції. Тепер не меншим стресом для багатьох є вихід з неї. Вчені придумали назву для цього явища – «синдром печери».
06.05.21 | | Наука
Пермський період: масове вимирання із запізненням
252 мільйони років тому екологічна катастрофа на суші протікала значно повільніше, ніж в океані.
05.05.21 | | Наука
Стратегія конфлікту Кремля
Міхал Кокот
Росія у відносинах із Заходом поводиться провокаційно — але це не безцеремонність, а обдумана стратегія, що здавна приносить Кремлю успіхи.
04.05.21 | | Дискурси
Киргизстан-Таджикистан: мінівійна за воду й території
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Не вирішені за три десятиліття прикордонні проблеми провокували й провокуватимуть надалі міжнаціональні сутички, особливо коли олії до вогню підливає Росія.
04.05.21 | | У світі
Витратили енергію з мирною метою
Юрко ТИМЧУК
Поки глобальне потепління бореться з дуже весняною погодою, люди малюють яйця, повідомляють одне одного про воскресіння і взнають таке, що краще не знати. Огляд тижня
04.05.21 | | Україна
Такий він уже є
Андрій Бондар
Велика традиція писемної культури переживає свій черговий момент істини, який не обіцяє їй подальшого існування.
03.05.21 | | Дискурси
Гаївки для потойбіччя
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Чим же є наші гаївки? Творчим подоланням страху смерті, "репетицією" проходження лабіринту чи ритуалом на пошану предкам? Час змінює сенси і засипає піском першопричини
03.05.21 | | Україна
Великоднє послання блаженнішого Святослава
Христос – це єдина ікона Бога Отця, але діти, виростаючи, творять собі Його образ на основі сімейного досвіду і прикладу свого тата...
02.05.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.