Блінкен заявив Зеленському, що той має два ворога – Росію і корупцію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні, яка становить таку ж велику загрозу для майбутнього нашої країни, як і російська агресія.

Про це Блінкен сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Укрінформ".

Держсекретар США розповів, що обговорив із Президентом Зеленським питання євроатлантичних прагнень України, а також ту роботу, яку проводить країна для просування реформ і викорінення корупції та втілення спільних для обох країн цінностей.

"Ми говорили про реформи та реформування інституцій, тому що є дуже багато сил, які виступають проти зусиль України щодо реформування і боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні – олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси незаконними методами за рахунок народу України, тому боротьба із корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя від послуг, на які народ покладається, до можливостей, якими він користується", – повідомив Блінкен.

Він додав, що під час зустрічі з керівником Української держави також обговорювалися питання корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів і реформу судової влади.

"Ми проти дій Росії щодо дестабілізації в Україні. Ми також підтримуємо антикорупційні реформи, тому що це дуже важливо, тому що і корумповані сили, і агресія Росії намагаються досягти однакових цілей – забрати в українського народу те, що належить йому по праву", – зазначив держсекретар США.

Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки разом із партнерами по НАТО та країнами "Великої сімки" працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії.

"Ми говорили про ті загрози для України, які спостерігаються з боку Росії. Ми стежимо за цими подіями дуже ретельно… Ми бачимо, що на кордоні з Україною зараз є концентрація російських військ, найбільша з 2014 року. Пане Президент, ми підтримуємо вас, і наші партнери і союзники також підтримують вас… Ми разом з партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії", – сказав Блінкен.

Він додав: хоча деякі військові сили Росії відійшли від кордону, однак частина залишилася, і США продовжують уважно за цим стежити.

Блінкен запевнив, що США підтримують суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Він додав, що усі країни "Великої сімки" поділяють позицію США.

"Ми також обговорили питання дипломатії, "мінський процес" та зобов'язань в рамках цієї угоди і намагаємося знайти можливості, яким чином можна сприяти дипломатії. Однак Росія продовжує відмовлятися діяти в рамках доброї волі. Це стосується і Криму, і Донбасу. Важливо відновити в першу чергу контроль над кордонами, територіальну цілісність і суверенітет в рамках законних кордонів України", – додав Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський погодився: російські військовики відійшли тільки на одному керунку – в окупованому Криму.

"Із цього всього, із цих десятків тисяч людей і техніки ми бачимо на сьогодні, те що ми відзначаємо, – і ми, і наша розвідка, і наші професійні військовики, – тільки 3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ніде поки що зменшення не бачимо", – сказав Зеленський.

"Тому імовірна загроза може бути. Ніхто не хоче цих сюрпризів", – додав керівник держави.

При тім Володимира Зеленського зачепили висловлювання Блінкена на тему реформ: "Я не знаю, наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того, скільки було до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено... Багато різних напрацювань, багато важливих законів, на які чекала наша країна. Це і закон про водний транспорт, фундаментальний, це і банківський закон – фундаментальна реформа. Багато всього зроблено, тому я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду тільки вперед", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він нагадав, що саме за його каденції в Україні почав працювати Антикорупційний суд, втілюється земельна реформа, проходить конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного Суду України, який "працював проти народу України".

Резюме ж Ентоні Блінкена: важливо не лише приймати реформаторські закони, а й виконувати реформаторські закони.

"Як сказав Президент Зеленський, дуже важливо розуміти те, що залишаються значні виклики, але є і значний прогрес. Земельна реформа – це дуже важливе питання, як і новий закон, який стосується незаконних доходів…. Але хочу сказати, що закони дуже важливі, але не менш важливе їх виконання. І те, що ми чули – український народ хоче бачити не тільки ухвалення законів, а й їх виконання, що включає і боротьбу з корупцією", – наголосив Блінкен.

Державний секретар поінформував, що говорив з Президентом Зеленським про важливість продовжувати працювати в напрямку корпоративного урядування. США, нагадаємо, висловлювали своє занепокоєння через пертурбації в "Нафтогазі".

"Це питання надзвичайно важливе, зокрема, стосовно "Нафтогазу" і не тільки його, а й інших основних інституцій. Ми говорили про важливість сильних і незалежних антикорупційних інституцій, про реформу судової влади і те, яким чином обираються судді", – зазначив держсекретар США.