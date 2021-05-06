Державний план вакцинації: місія здійсненна?

В Україні кампанію із вакцинації розпочали запізно. Хоча б одну дозу вакцини отримали менше як 1% українців, і це найнижчий показник у Європі. Така ж ситуація із швидкістю вакцинації: у нас вона найменша серед країн Європи. Люди, які хочуть вакцинуватися, не можуть цього зробити, бо не належать до пріоритетних груп ризику. Тим часом частина тих, хто входить у ці групи, відмовляється від щеплення принципово або відкладає вакцинацію на потім. Але влада наполягає: в Україні вакцинація від коронавірусу відбувається за графіком.

«МОЗ рухається чітко за планом вакцинації, у терміни, про які я повідомляв ще у вересні. Проте знаходяться політичні сили та діячі, які намагаються на цій темі хайпанути і підняти власний рейтинг, поширюючи фейки, тим самим залякуючи людей і, до всього, ще й псуючи імідж нашої країни. Ще раз повідомляю, що від кількості неправдивих заяв та маніпуляцій терміни початку вакцинації в Україні не зміняться», — заявляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Згідно з дорожньою картою вакцинації, щеплення проводять у 5 етапів. На першому етапі вакцинували людей з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, хто виконує надважливі функції в боротьбі з епідемією, серед яких медики, які допомагають хворим на COVID-19; військовослужбовці на фронті.

На другому етапі щеплення роблять сімейним лікарям, працівникам соціальної сфери та громадського здоров’я, а також людям, старшим за 80 років.

Спершу у Міністерстві охорони здоров’я задля популяризації щеплення дозволили використовувати залишки вакцини для щеплення лідерів думок.

12 квітня план вакцинації оновили. Тепер Україна планує з травня вийти на 5,65 мільйона щеплень від COVID-19 щомісяця, щоб до кінця року вакцинувати більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання 22 мільйони доз вакцин: 8,94 мільйона доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 мільйонів доз американської Novavax, понад 1,91 мільйона доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 мільйона доз Pfizer/BioNTech. Із них 8 мільйонів доз у рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 мільйона доз, закуплених за рахунок держбюджету.

Заявив міністр охорони здоров’я і про зміни правил вакцинації. «Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Тільки люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації», — сказав Степанов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Втім, попри усі масштабні плани, владу не припиняють критикувати за повільні темпи реальної вакцинації. І тим фактором, що реально впливає на рівень захворюваності на covid-19, й далі залишається хіба карантин.

Коментуючи останній вихід Івано-Франківщини з «червоної» зони, головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що на прикладі Франківщини «можемо впевнено сказати – адаптивний карантин працює і здатний показувати результат».

Такої ж думки і головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук: «Завдяки локдауну ситуація із коронавірусом в області стабілізувалася».

У червоній карантинній зоні область пробула майже 7 тижнів — із 23 лютого до 9 квітня. Тепер місця в лікарнях, виділених для лікування коронавірусної хвороби, заповнені в середньому на 51%.

За словами завідувача ендокринологічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Володимира Гаврилюка, у медзакладі тимчасово згортають два відділення, де лікують хворих на COVID-19. Пацієнтів поменшало — 16 квітня в лікарні на стаціонарі було 50 людей із коронавірусною інфекцією.

За словами Володимира Гаврилюка, тепер сюди планово госпіталізовуватимуть на лікування хворих із порушенням ендокринної системи. Поки Франківщина у "жовтій" карантинній зоні, хворих на коронавірус госпіталізовуватимуть до двох відділень. Якщо хворих на коронавірусну хворобу знов побільшає, лікарню перепрофілюють.

Заступник головного лікаря центральної міської лікарні Володимир Вовчук вважає, що місто приречене на нову хвилю захворюваності на CОVID-19. Адже, за його словами, темпи вакцинації в Україні низькі, люди не дотримуються дистанції та не використовують масок. За словами Володимира Вовчука, зростання захворюваності очікують на початку літа.

Аби контролювали ситуацію із захворюваністю в Україні, необхідно проводити більше тестів. Коефіцієнт виявлення нових випадків дуже високий — 33%.

«Ситуація в Україні не така, як у Німеччині чи Південній Кореї, де в кожній лікарні є можливість проводити ПЛР-тестування. Пропускна здатність наших лабораторій — до семи тисяч на добу», — говорить доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології в Національній медичній академії післядипломної освіти Федір Лапій.

«Щоб взяти ситуацію під контроль, при 12 500 нових випадків на добу слід проводити 250 000 ПЛР-тестів щодня», — такого висновку дійшла Київська школа економіки.

Якщо рахувати за цією ж схемою, то в Івано-Франківській області в середньому 200 хворих за добу. Тоді щодня слід було б проводити 4000 тестувань. Станом на 6 травня зробили лише 824. Тобто від норми Івано-Франківська область відстає у 4,8 раза.

Якщо так піде й надалі, ми потрапимо у замкнене коло. Як показує досвід, червона зона і повний локдаун – всього-на-всього тимчасове розв’язання проблеми. Але система тестування в Україні і далі не контролює захворюваності. В Івано-Франківській області розвиток подій кінця зими-початку весни — не перша критична ситуація із хворими. Рекордну кількість хворих в області фіксували у листопаді: 16 тисяч 42 людини. На кінець листопада заповненість ліжок хворими чи з підозрою на COVID-19 у центральній міській лікарні була 73 %, у міській клінічній лікарні № 1 — 84 %.

У березні швидкі привозили людей до лікарень і чекали по дві години, щоб звільнилося місце для хворого. Був випадок, коли хвору жінку возили від лікарні до лікарні і дорогою вона померла.

В Богородчанах уперше в Україні розгорнули мобільний госпіталь на 120 ліжкомісць. Складався він з 24 модулів. 11 із них – це палати для хворих. Ще є госпітальне відділення, у якому розташовано приймальний покій, пост медичної сестри та палата інтенсивної терапії. На щастя, від 19 березня там немає жодного пацієнта.

То чи можемо ми розраховувати на вакцинацію в розв’язанні проблеми із перманентними входами і виходами із червоної карантинної зони?

За словами головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука, вакцини вистачає. «Ми діємо згідно із планом МОЗ. Згідно із запропонованою категорією першого етапу вакцинації, наша область отримала 22 тисячі доз вакцини. У червні розпочнеться другий етап вакцинації і в Україну надійде ще 980 тисяч доз вакцини. Вже потім зможемо говорити про наступні етапи», — каже Савчук.

Аби в людини виробився імунітет, вакцинацію потрібно повторити за 90 днів. Отже, на перший етап в області вакцина для 22 тисяч людей. За словами тренерки ЮНІСЕФ із вакцинації та регіональної координаторки з імунопрофілактики щодо коронавірусної хвороби Уляни Шпільчак, змінювати вакцину не можна. Хоча CoviShield можна замінити вакциною AstraZeneca, виробленою в іншій країні. Якщо людина захворіла, їй все одно роблять щеплення двічі, просто вже не за 90 днів, а за пів року. Але є й інша думка. У січні, коли кампанія вакцинації тільки починалася, Welt цитував експерта з імунології Петера Кремснера, який вважає, що поєднання різних вакцин має сенс. І клінічні дослідження з вакцинами від вірусу еболи та малярії вже засвідчили, що імунна реакція особливо хороша і стабільна, якщо використовуються різні типи активних інгредієнтів.

"Якщо одна доза – вакцина мРНК, а друга – векторна вакцина, як, наприклад, Oxford/AstraZeneca, імунна реакція може бути навіть кращою", – вважає він.

За словами Уляни Шпільчак, зараз в Івано-Франківській області кожен охочий може вакцинуватися залишковими дозами вакцин, зареєструвавшись на сайті обласної клінічної лікарні або напряму зателефонувавши в реєстратуру.

Черга на щеплення

«На першому етапі приїхала мобільна бригада і було провакциновано 135 працівників обласної клінічної лікарні. Це було одномоментно. Згодом провакцинувалася вся наша адміністрація (обласної клінічної лікарні, — ред.) і я в тому числі. А через певний час кількість вакцинованих почала зростати. Вакцини зараз маємо достатньо — лиш роби і роби», — розповідає Уляна Шпільчак.

Регіональні координатори складів з усієї країни, відповідальні за отримання, транспортування, зберігання та розподіл вакцин від COVID-19, навчалися, як дотримуватися температурного режиму та вирішувати логістичні завдання у роботі з вакцинами від коронавірусу. «У нас створений чат, куди щодня надсилають актуальну інформацію про вакцину. Також постійно можемо ставити питання, які нас цікавлять. Такі навчання будуть про кожну вакцину. На тренінгах нам розповідають про вакцину: звідки вона, хто виробник, країна виготовлення, період випробовування – про це розповідає лікар-імунолог. Про транспортування і зберігання, введення, медичний матеріал розповідає старша медсестра», — каже тренерка.

Втім приклад Івано-Франківщини показує, що навіть за ідеального сценарію неможливо швидко провести масову вакцинацію українців, рухаючись за планом влади.

У кінці квітня область сумарно мала 26 тисяч доз вакцин. 1170 доз Pfizer-BioNTech для того, щоб провакцинувати людей із інвалідністю та пацієнтів із будинків для літніх людей. Окрім того, є 2240 доз вакцини CoronaVac для маломобільних груп, освітян та вчителів, які залученні для проведення ЗНО.

Станом на 27 квітня вакциною Covishield щепили 19 358 людей, Pfizer-BioNTech — 978 людей і CoronaVac — 432 людини. Загалом 20 768 людей. Вакцина AstraZeneca для повторного щеплення надійде у травні.

За словами головного санітарного лікаря області Руслана Савчука, із 28 квітня в області можна було запустити 50 пунктів щеплення, для вакцинування людей, які підпадають під категорію 65+.

“Ми готові розгорнути не лише 19 бригад і 50 пунктів щеплення, а у 4 рази більше, ніж є зараз. Але чи є потреба? Поки та кількість вакцини і та кількість людей, які підпадають під щеплення, не потребують прийняття такого рішення. При нагоді за один день ми збільшимо цю кількість. Медичних кадрів для цього нам вистачає цілком і повністю”, — каже Руслан Савчук.

За даними Мінфін, станом на 1 лютого 2021 року в Івано-Франківській області живе 1,36 мільйона людей. Щодня із 19 бригад працює 13-14, кожна з яких може вакцинувати 100-150 людей. Навіть якщо 19 бригад щоденно вакцинуватимуть постійний потік пацієнтів по 8 годин на день без перерв і вихідних, то за день щеплення отримають 2850 людей. Якщо кількість населення області поділити на 2850, це триватиме 477 днів — майже 16 місяців. Якщо ж працюватимуть 14 бригад, це триватиме майже 2 роки.

Проте, за актуальною інформацією тренерки із вакцинації Уляни Шпільчак, станом на 6 травня із 19 бригад працює тільки 8 і по області розміщено 121 пункт щеплення.

І якщо від початку компанії із вакцинації, яка стартувала 27 лютого, змогли щепити лише 20 768 людей (рівно за 2 місяці), а загалом в області 1,36 мільйона мешканців, то зрозуміло, що ні про які “19 бригад і 50 пунктів щеплення вистачить, щоб виконати цей план за декілька тижнів, а не місяців” мова йти не може, адже темпи вкрай повільні.

Станом на 1 травня в Івано-Франківській області від початку кампанії провакцинувалося 23 042 людини. А станом на 6 травня — 23 505 людей. Отже, за 6 днів — 463 людини.

Тож навіть якщо ми отримаємо достатню кількість вакцин від коронавірусу, ефекту може не бути, допоки не збільшать кількості пунктів та не залучать медиків. Без урахування цих ключових моментів такої організованої кампанії імунізація навіть основних груп ризику може тривати занадто довго.