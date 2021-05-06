Блінкен у Києві: Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами.

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер у Києві, що метою його візиту до України є прагнення підтвердити сильне партнерство між двома країнами та їхню співпрацю.

 

Про це Блінкен сказав на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Я щасливий знову повернутися до України. Я тут із дуже простої причини – представляю президента Байдена. Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності, засвідчити нашу відданість роботі з вами, доки ви зміцнюєте свою демократію, будуєте інституції та боретеся з корупцією", – сказав Блінкен.

 

Після переговорів у МЗС Блінкен разом із Кулебою та предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм підійшли до Стіни пам'яті героїв України на Михайлівській площі, які загинули у боротьбі за незалежність країни, і вшанували їхню пам'ять.

 

 

Також у четвер Блінкен відбув зустріч із народними депутатами України. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та голови парламентських фракцій обговорили з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступником із політичних питань Вікторією Нуланд питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки та проведення реформ в Україні, протидії російській агресії, повідомляє сайт парламенту.

 

Сторони також обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо порушили питання про виконання Закону України "Про управління об'єктами державної власності" в частині призначення голови правління НАК "Нафтогаз України".

 

Зі слів лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, на зустрічі йшлося також про євроатлантичну інтеґрацію.

 

"Наголосив, що стратегічний успіх України залежить від єдності всіх демократичних сил для ефективної відсічі російській агресії, відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України, членства в ЄС і НАТО, а також шляхів допомоги Україні у протидії викликам коронавірусу", – прокоментував Порошенко у Facebook.

 

06.05.2021

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