Великоднє "чудо": Динаміка поширення ковіду впала до мінімуму за весь час епідемії.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6038 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас зафіксували 14 351 одужання.

Динаміка захворювань (середнє за сім днів)

Про це йдеться у даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (622), а також у Донецькій (599), Харківській (544) та Дніпропетровській (543) областях.

Якщо порівнювати кількість захворювань цього тижня із показниками на тиждень раніше і порахувати зміну в разах, то коефіцієнт становитиме 0,54. Це абсолютний рекорд за весь час епідемії.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 374 смерті від ковіду. Загалом за весь час епідемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померла 45 451 людина.