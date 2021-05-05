В Україні 270 вулиць названо на честь Терешкової, що голосувала за окупацію Криму.

В Україні залишаються чинними 278 топонімів на честь депутатки російської Госдуми, першої в світі космонавтки Валентини Терешкової. У березні 2014 року вона підтримала дозвіл про введення російських військ на територію України й анексію Криму.

Про це йдеться у статті Олександра Рудоманова, опублікованій у виданні LB.ua.

Згідно з даними Державного реєстру виборців, в Україні функціонує 278 топонімів на честь Терешкової. На тимчасово окупованих територіях є 48 вулиць та провулків на честь Терешкової: 13 – в Луганській області, 14 – в Донецькій і 21 – в Криму.

На неокупованій частині України вулиць на честь Терешкової – 230. Найбільше у Хмельницькій області – аж 37.

Вулиця Терешкової, зокрема, є в місті Буськ на Львівщині. Як повідомили у міській раді, місцеві мешканці не можуть дійти згоди щодо нової назви вулиці, і тому її не перейменували.

"2014 рік. Окупанти блокують українські військові частини. 27 лютого спільно з іншими депутатами прибуває у Крим депутатка Думи Росії Валентина Терешкова для “спілкування з жителями”. Також вона голосувала 1.03.2014 року за дозвіл про введення російських військ на територію України. Терешкова – не лише російський політик. Вона ще й радянська космонавтка, герой СРСР", – коментує Рудоманов.

Терешкова навіть формально підпадає під дію закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бо у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.