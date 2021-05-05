МОЗ залишило у "червоній зоні" три реґіони.

Станом на 5 травня у "червоній зоні" епідемічної небезпеки перебуває шість регіонів. Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей.

Це випливає із даних, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, до "червоної зони" станом на 5 травня зараховано Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

UPD. О 15:35 аґенція "Укрінформ" повідомила: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

У "жовтій зоні", згідно з даними МОЗ, перебувають Київ та 10 регіонів – Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей – у "помаранчевій зоні".

Станом на 4 травня показник госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу не перевищено в жодному регіоні (визначений поріг – 60 на 100 тис. населення).

Станом на 4 травня в жодному регіоні не перевищено показника завантаженості ліжок з киснем.