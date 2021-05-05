Вашінґтон не планує знижувати спротив будівництву «Північного потоку-2».

Міністр закордонних справ Німеччини не зміг переконати свого американського колегу в зворотному.

Гайко Маас і Ентоні Блінкен

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) і державний секретар США Ентоні Блінкен під час перемовин на полях саміту G7 в Лондоні не знайшли точок дотику в питанні реалізації проєкту «Північний потік-2» з Росії до ФРН. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяви Мааса, зроблені під час пресконференції за підсумками майже 40-хвилинної бесіди зі своїм американським колегою у вівторок, четвертого травня.

«Ми обговорили і "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового», – зазначив німецький міністр. Блінкен в розмові вказав на «сильну опозицію» США проти цього проєкту, уточнив представник Державного департаменту США Нед Прайс (Ned Price).

У той же час Гайко Маас зазначив, що сторони досягли єдності в інших питаннях зовнішньої політики. Зокрема в питанні відновлення перемовин з Іраном щодо ядерної програми. «У нас цілковита згода щодо того, що необхідно провадити конкретну політику з метою не створювати нових смуг розділу і не викликати нового конфлікту між Сходом і Заходом, а озвучувати чіткі попередження і консеквентно дотримуватися своїх цінностей – але залишатися завжди готовими до перемовин», ­– написав Гайко Маас на своїй сторінці в Twitter.

США разом з Україною, Польщею і країнами Балтії активно виступають проти будівництва газогону «Північний потік-2», побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Сполучені Штати загрожують санкціями компаніям, які погодяться брати участь в реалізації проєкту. Наразі газогін готовий на 95 відсотків. Незважаючи на критику, уряд ФРН підтримує «Північний потік-2».