"Не підтримуємо радянських методів": Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила демарш.

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у листі прем'єр-міністру України Денису Шмигалю заявили про порушення стандартів корпоративного управління при звільненні голови правління компанії Андрія Коболєва.

"Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції на невеликий час для того, щоб змінити голову правління. І все це сталося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання з основних практик корпоративного управління", – йдеться у листі, цитованому аґенцією "Інтерфакс-Україна".

У наглядовій раді не погодилися зі закидами, озвученими урядом, щодо збитку компанії за підсумками 2020 року. "Сумнівні борги переважно містять заборгованість, по-перше, регіональних газопостачальних компаній, які не платять за газ, отриманий до скасування режиму ПСО для побутових споживачів, і, по-друге, від теплокомуненерго, які зазнали впливу несприятливих економічних умов, у результаті чого повільно платять свої борги", – пояснили члени наглядової ради.

Незалежні директори "Нафтогазу" вказали на наявність конфлікту інтересів у новопризначеного голови компанії Юрія Вітренка, оскільки він перед призначенням обіймав посаду міністра енергетики, натомість законодавство забороняє працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в компаніях, на які вони мали вплив.

"Єдина наша рекомендація полягає в тому, щоб уряд і Президент вивчили шляхи оперативного усунення наслідків шкоди, заподіяної компанії та репутації країни з точки зору корпоративного управління. Існує ризик, що ціна такої шкоди буде набагато вища, ніж фінансовий збиток 2020 року, який Нафтогаз був змушений відобразити для належного застосування вимог МСФЗ", – резюмували члени наглядової ради.

Кабінет Міністрів України в рамках загальних зборів акціонерів "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії.

Кабмін спочатку припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК – як незалежних, так і представників від держави – водночас їх переобравши у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.

Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління "Нафтогазу" із 28 квітня. Натомість обрав і призначив главою НАК Юрія Вітренка з 29 квітня терміном на один рік.

У Кабміні заявили, що на звільнення Коболєва вплинули незадовільні фінансові показники "Нафтогазу" за 2020 рік: 19 млрд грн чистого консолідованого збитку групи.

США, ЄС і МФО висловили глибоке занепокоєння рішенням КМУ розпустити наглядову раду і замінити главу "Нафтогазу", засумнівавшись у прихильності України курсу реформ у корпоративному управлінні.

Наглядова рада "Нафтогазу" 30 квітня провела позачергове засідання за участю Вітренка, і того ж дня повідомила про дострокове припинення своїх повноважень з 14 травня. У відповідь Кабмін закликав раду продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.