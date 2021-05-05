Галицькі хроніки COVID-19: 5 травня.

Станом на 09:00 5 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 309 хворих на сovid-19. За минулу добу – 131 новий випадок: 13 – на Івано-Франківщині (проведено 238 ПЛР-тестів), 48 – на Львівщині (проведено 796 ПЛР-тестів) та 70 – на Тернопіллі (проведено 375 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, п'ятеро – на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 травня (09:00): 66 751 випадок, 70 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 73 особи)
Тернопіль – 30 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 3 особи
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 3 особи
Козівський район – 3 особи
Лановецький район – 1 особа
Тернопільський район – 15 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Підволочиський район – 2 особи
Чортківський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 травня (09:00): 130 414 випадків, 48 нових
Львів – 30 осіб
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Сокальський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 травня (09:00): 84 144 випадки, 13 нових
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 2 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Тисменицький район – 9 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.05.2021