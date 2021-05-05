Галицькі хроніки COVID-19: 5 травня.

 

Станом на 09:00 5 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 309 хворих на сovid-19. За минулу добу – 131 новий випадок: 13 – на Івано-Франківщині (проведено 238 ПЛР-тестів), 48 – на Львівщині (проведено 796 ПЛР-тестів) та 70  – на Тернопіллі (проведено 375 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, п'ятеро – на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 травня (09:00): 66 751 випадок, 70 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України  73 особи)

 

Тернопіль – 30 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Козівський район – 3 особи

Лановецький район – 1 особа

Тернопільський район – 15 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Чортківський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 травня (09:00): 130 414 випадків, 48 нових

 

Львів – 30 осіб

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Сокальський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 травня (09:00): 84 144 випадки, 13 нових

 

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 2 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Тисменицький район – 9 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

05.05.2021

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