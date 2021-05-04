Галицькі хроніки COVID-19: 4 травня.

Станом на 09:00 4 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 180 хворих на сovid-19. За минулу добу – 168 нових випадків: 19 – на Івано-Франківщині (проведено 138 ПЛР-тестів), 55 – на Львівщині (проведено 649 ПЛР-тестів) та 94 – на Тернопіллі (проведено 350 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: семеро людей померло на Тернопільщині, одна – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 травня (09:00): 66 683 випадки, 94 нових
Тернопіль – 37 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 4 особи
Гусятинський район – 3 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 4 особи
Козівський район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 12 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 10 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 травня (09:00): 130 366 випадків, 94 нових
Львів – 12 осіб
Буський район – 5 осіб
Дрогобицький район – 18 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Золочівський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 4 особи
Старосамбірський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 травня (09:00): 84 131 випадок, 19 нових
Галицький район – 2 особи
Городенківський район – 5 осіб
Долинський район – 4 особи
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 1 особа
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.05.2021