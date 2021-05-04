Галицькі хроніки COVID-19: 4 травня.

Станом на 09:00 4 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 180 хворих на сovid-19. За минулу добу – 168 нових випадків: 19 – на Івано-Франківщині (проведено 138 ПЛР-тестів), 55 – на Львівщині (проведено 649 ПЛР-тестів) та 94 – на Тернопіллі (проведено 350 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: семеро людей померло на Тернопільщині, одна – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,26%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 травня (09:00): 66 683 випадки, 94 нових

Тернопіль – 37 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 4 особи

Гусятинський район – 3 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 12 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 10 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 травня (09:00): 130 366 випадків, 94 нових

Львів – 12 осіб

Буський район – 5 осіб

Дрогобицький район – 18 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Золочівський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 4 особи

Старосамбірський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 травня (09:00): 84 131 випадок, 19 нових

Галицький район – 2 особи

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 4 особи

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 1 особа

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Тисменицький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.