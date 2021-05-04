У Тернополі споруджують другу чергу Водної арени.

У Тернополі вздовж ріки Серет у напрямку мікрорайону триває будівництво найбільшого спортивного об'єкта регіону – Водної арени «Тернопіль». У 2021 році планують завершити другу чергу спортивного об’єкта за кошти, виділені з держбюджету у межах президентської програми «Велике будівництво», повідомив «Укрінформ».

Фото www.fakty.ua

За інформацією голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, загальна вартість другої черги будівництва становить 26 мільйонів гривень, з яких 15 мільйонів 700 тисяч гривень було виділено з Державного фонду регіонального розвитку.

Фото www.fakty.ua

Будівництво другої черги Водної арени передбачає створення обвідного каналу з мостом, будівництво шести причалів, стартової вишки і елінгів із благоустроєм. Буде також влаштовано систему доріжок «Альбано».

Фото www.fakty.ua

Минулого року, під час будівництва першої черги, на Водній арені звели трибуни, адміністративну будівлю та суддівську вишку. Також було зміцнено берегову лінію і прокладено дорогу вздовж каналу і трибун.

Очікують, що Водна арена «Тернопіль» стане місцем тренувань національних збірних з веслувальних видів спорту, риболовного спорту та місцем проведення змагання національного та міжнародного рівнів. Арена зможе приймати понад 1 тисячу глядачів та матиме все необхідне для проведення змагань найвищого рівня. На території комплексу працюватимуть конференц-зала, окремі приміщення для представників міжнародних федерацій та спортсменів, місця для харчування спортсменів і вболівальників.

Додамо, що згідно з реєстраційною картою у ДФРР, загальна вартість проєкту «Водна арена «Тернопіль» складає 68 мільонів 600 тисяч гривень.

Будівництво Водної арени «Тернопіль» розпочалося у 2017 році, і мало бути завершене ще у четвертому кварталі 2019 року. У 2020 році тут планували провести чемпіонат світу серед ветеранів, проте через пандемію коронавірусу змагання скасували, а темпи виконання робіт суттєво сповільнилися. У 202 році будівництво спортивного об’єкта відновили у межах програми «Велике будівництво».