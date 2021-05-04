Білл Ґейтс розлучається зі своєю дружиною.

Їхній шлюб, який тривав 27 років, довгий час вважався зразковим, і ні в кого не виникало підозр, що він може розпатсися.

 

 

Засновник американської корпорації Microsoft 65-річний Білл Ґейтс та його 56-річна дружина Мелінда заявили про розірвання шлюбу. Відповідне зізнання Ґейтс розмістив в понеділок ввечері, третього травня, у себе в Twitter.

 

«Після тривалих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми ухвалили рішення розірвати шлюб. За 27 років шлюбу ми виростили трьох чудових дітей і створили благодійний фонд, який допомагає людям по всьому світу жити здоровим і продуктивним життям. Ми як і раніше поділяємо віру в цю місію і будемо продовжувати спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо зростати разом як пара» – йдеться в заяві.

 

Білл Ґейтс вперше зустрів Мелінду Френч (Melinda French) ще 1987 року, на пресбрифінгу Microsoft в Нью-Йорку. Вона вже давно працювала в його компанії. Білл і Мелінда одружилися 1994 року. На той момент засновник Microsoft вважався найбагатшою людиною у світі. У них троє дітей – Дженніфер Катарін (1996 р.н.), Рорі Джон (1999 р.н.) і Фібі Адель (2002 р.н.).

 

Пара не розкриває ні причин, ні фінансової сторони процесу розлучення. Білл Ґейтс зі статком близько $130,5 млрд займає наразі четверту сходинку в списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Мелінду Ґейтс Forbes за підсумками 2020 року поставив на п'яте місце в списку найвпливовіших жінок світу.

 

З 2000 року Білл і Мелінда очолюють благодійний фонд свого імені, який диспонує приблизно п’ятдесятьма мільярдами доларів. У число засадничих напрямків роботи організації входять боротьба з небезпечними хворобами в країнах, що розвиваються, програми в сфері охорони здоров'я і освіти в США. Через фонд, зокрема, були виділені сотні мільйонів доларів на розробку вакцини від коронавіруса і на підтримку найвразливіших верств населення в умовах пандемії.

04.05.2021

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