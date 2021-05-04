Другу добу в Україні фіксують менше 3 тисяч випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2472 нових випадки коронавірусної хвороби. Другий день поспіль статистика не перевищує трьох тисяч захворювань.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Згідно з даними, оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я України, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253) та Дніпропетровській (220) областях.

 

Минулої доби шпиталізували 1325 людей.

 

За добу зареєстрували 166 смертей. Загалом за весь час епідемії померло 44 916 осіб.

 

Динаміка смертності (середнє за сім діб)

 

Очевидно, що на падіння статистичних показників впливає чинник великодніх свят. Прогнозовано, що за декілька днів епідемічні показники помчать угору. Наразі ж можна зафіксувати: динаміка поширення вірусу впала до мінімального рівня за весь час епідемії.

 

Якщо порівнювати кількість захворювань цього тижня із показниками на тиждень раніше і порахувати зміну в разах, то коефіцієнт становитиме 0,66. Дотеперішній мінімум був 24 січня – 0,68.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах) 

 

04.05.2021

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