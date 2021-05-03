Верховний Суд не визнав перемоги Вірастюка у 87-му окрузі.

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата в народні депутати на окрузі №87 Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року про визнання правомірним рішення Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів проміжних виборів.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

"Велика палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 і визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021, яким встановлено результати виборів і визнаний Василь Вірастюк переможцем в окрузі №87. Таким чином, Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 у справі №9901/114/21", – ідеться в повідомленні.

.

У зазначеній справі Шевченко не погодився з протоколом ЦВК від 22 квітня 2021 про результати виборів в окрузі №87 і оскаржив зазначений протокол і дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі до Верховного Суду. Додатково в позові просив зобов'язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів і відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу.

Як нагадує аґенція "Інтерфакс-Україна", на окрузі №87 на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%. Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися.

Перед тим Івано-Франківський окружний суд розглянув кілька справ щодо рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які прийняла ОВК №87 при встановленні підсумків голосування на довиборах у Раду, що відбулися 28 березня. У більшості випадків (на 6 дільницях) рішення суду першої інстанції передбачали наступне: дії ОВК визнати правомірними, позивачеві повністю відмовити в задоволенні позовів. Ці рішення були оскаржені.

Згодом Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправними і скасував усі постанови ОВК №87 про визнання голосування на п'яти дільницях недійсними. У громадянській мережі "ОПОРА" повідомили, що на деяких з них за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.

16 квітня ЦВК прийняла для обробки протокол окружної виборчої комісії №87 з позначкою "Уточнений". Глава комісії Олег Діденко розповів про наявність двох судових справ щодо складання уточненого протоколу окружною комісією.

21 квітня Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду першої інстанції, яким було визнано бездіяльність Центральної виборчої комісії України (ЦВК) і на неї було покладено зобов'язання встановити результати виборів і визнати обраним народного депутата в окрузі №87 (центр – Надвірна Івано-Франківської області).

27 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати в окрузі №87 Олександра Шевченка, визнавши правомірним рішення Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів проміжних виборів.