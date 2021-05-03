Зеленський і президенти чотирьох країн у Варшаві підписали спільну декларацію.

Президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви вважають, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Про це йдеться у спільній декларації керівників держав, що оприлюднена на сайті Президента України.

"Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", – йдеться у документі.

Керівники держав наголошують, що з розумінням і підтримкою ставляться до устремлінь усіх націй регіону, з якими поєднує спільна історична доля і які сьогодні також прагнуть користуватися благами свободи й демократії, вимагаючи поваги до своїх прав.

"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", – наголошено у декларації.

При цьому зазначено, що президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня.

"Прийняття у 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності", – йдеться у декларації.

Президент України Володимир Зеленський 3 травня прибув з візитом до Варшави.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Проте спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію Польського королівства російськими військами в 1792 році.