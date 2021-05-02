США офіційно розпочали виводити війська з Афганістану.

Виведення розтягнеться за часом до кінця літа.

Сполучені Штати й і НАТО у суботу, першого травня, офіційно розпочали виведення військ з Афганістану. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на заяви представників Білого дому і Пентаґону. Ще раніше американський президент Джо Байден визначив саме цю дату початком виведення решти військ, хоча за минулі тижні військовики вже почали вивозити обладнання й техніку з Афганістану.

В Афганістані зараз залишається від 2500 до 3500 військовослужбовців США і близько семи тисяч вояків НАТО. Очікується, що останні іноземні військовики покинуть країну до кінця літа.

Афганські сили безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до можливих атак з боку «Талібану» після завершення виведення союзних сил, що відкриває новий період невизначеності в країні.

Нагадаємо, що військові підрозділи США і їхніх союзників з НАТО увійшли до Афганістану сьомого жовтня 2001 року, щоб виявити й покарати виконавців терористичних атак 11 вересня 2001 року їа Нью-Йорк і Вашінґтон. Терористична оргіназація «Аль-Каїда», яка підозрювалася в цьому злочині, на той момент перебувала під захистом талібів, що захопили владу в країні. Лідер «Аль-Каїди» Усама бін Ладен був виявлений і убитий американськими спецназівцями в сусідньому Пакистані в 2011 році.

За даними проекту «Ціна війни» (The Costs of War), який ведеться Університетом Брауна, в ході 20-річної війни в Афганістані загинуло понад 47 240 мирних мешканців і від 66 000 до 69 000 афганських військовослужбовців.

За даними Міністерства оборони США, в Афганістані загинули 2442 американських військовослужбовців і близько 3800 співробітників американських приватних охоронних компаній, а також близько 3800 військовослужбовців інших країн НАТО.

Витрати на ведення військових дій в Афганістані коштували Сполученим Штатам понад два трильйони доларів.