З’ясувалося, що Геґсет зупинив поставки Києву без узгодження з Трампом.

Це вже другий випадок, коли шеф Пентаґону самовільно зупиняє військову допомогу Україні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет не поінформував Білий дім перед тим, як санкціонувати призупинення поставок зброї до України. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на п'ять джерел, знайомих зі ситуацією.

За інформацією телеканалу, такі дії голови Пентаґону «викликали бурхливу дискусію» в адміністрації президента Дональда Трампа, яка намагалася зрозуміти причини припинення військової допомоги, а також пояснити те, що сталося, Конґресу США й уряду України.

На засіданні своєї адміністрації того ж дня Трамп заявив, що не несе відповідальності за призупинення допомоги Києву, а на питання, чи схвалює він її, відповів негативно. Голова Білого дому заявив, що США продовжать передавати Україні оборонне озброєння. На повторне запитання кореспондента CNN, хто ж ухвалив рішення призупинити поставки, Дональд Трамп відповів: «Не знаю, чому б вам не розповісти мені?»

Про паузу в передачі зброї Україні не були поінформовані, зокрема, спецпосланець США в Україні Кіт Келлоґ і держсекретар Марко Рубіо. Про те, що сталося, вони дізналися з повідомлень ЗМІ, заявив телеканалу високопоставлений представник адміністрації США.

У матеріалі CNN наголошується, що цей епізод підкреслює хаотичний характер ухвалення політичних рішень в адміністрації Трампа. Особливо це стосується Геґсета як шефа Пентаґону. Адже це вже другий випадок, коли Геґсет вирішив призупинити поставки зброї Києву, чим заскочив зненацька офіційних осіб у сфері національної безпеки. Вперше це сталося в лютому і рішення було незабаром скасовано.

Нагадаємо, що під час державної вечері в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сьомого липня Дональд Трамп заявив, що США готові поставити Україні більше зброї, передусім оборонної.