Галицькі хроніки COVID-19: 2 травня.

 

Станом на 09:00 2 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 280 758 хворих на сovid-19. За минулу добу – 440 нових випадків: 56 – на Івано-Франківщині , 203 – на Львівщині та 181 – на Тернопіллі.

 

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, троє – на Львівщині і ще троє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 травня (09:00): 66 467 випадків, 181 нових

 

Тернопіль – 62 особи

Бережанський район – 11 особа

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 13 особи

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 14 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 травня (09:00): 130 217 випадків, 203 нових

 

Львів – 110 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 травня (09:00): 84 074 випадків, 56 нових

 

Івано-Франківськ – 15 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Снятинський район – 3 особи

Калуський район – 12 особи

Долинський район – 8 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 1 особа

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 4 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

02.05.2021

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