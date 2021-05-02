Галицькі хроніки COVID-19: 2 травня.

Станом на 09:00 2 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 280 758 хворих на сovid-19. За минулу добу – 440 нових випадків: 56 – на Івано-Франківщині , 203 – на Львівщині та 181 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, троє – на Львівщині і ще троє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 травня (09:00): 66 467 випадків, 181 нових
Тернопіль – 62 особи
Бережанський район – 11 особа
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 13 особи
Заліщицький район – 17 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 14 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 травня (09:00): 130 217 випадків, 203 нових
Львів – 110 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 травня (09:00): 84 074 випадків, 56 нових
Івано-Франківськ – 15 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Снятинський район – 3 особи
Калуський район – 12 особи
Долинський район – 8 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 1 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
02.05.2021