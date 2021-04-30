Галицькі хроніки COVID-19: 30 квітня.

Станом на 09:00 30 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 279 539 хворих на сovid-19. За минулу добу – 965 нових випадків: 121 – на Івано-Франківщині (проведено 826 ПЛР-тестів), 568 – на Львівщині (проведено 1799 ПЛР-тестів) та 276 – на Тернопіллі (проведено 1025 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: восьмеро людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 квітня (09:00): 66 086 випадків, 276 нових
Тернопіль – 94 особи
Гусятинський район – 20 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Борщівський район – 20 осіб
Бучацький район – 18 осіб
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 14 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 17 осіб
Чортківський район – 15 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 квітня (09:00): 129 566 випадків, 568 нових
Львів – 285 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 35 осіб
Жидачівський район – 13 осіб
Жовківський район – 15 осіб
Золочівський район – 25 осіб
Кам'янко-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 31 особа
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 23 особи
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 20 осіб
Старосамбірський район – 14 осіб
Стрийський район – 26 осіб
Яворівський район – 20 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 квітня (09:00): 83 887 випадків, 121 новий
Івано-Франківськ – 38 осіб
Богородчанський район – 6 осіб
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 12 осіб
Городенківський район – 7 осіб
Долинський район – 8 осіб
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 1 особа
Косівський район – 8 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 7 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
30.04.2021