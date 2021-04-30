Галицькі хроніки COVID-19: 30 квітня.

Станом на 09:00 30 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 279 539 хворих на сovid-19. За минулу добу – 965 нових випадків: 121 – на Івано-Франківщині (проведено 826 ПЛР-тестів), 568 – на Львівщині (проведено 1799 ПЛР-тестів) та 276 – на Тернопіллі (проведено 1025 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: восьмеро людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 квітня (09:00): 66 086 випадків, 276 нових

Тернопіль – 94 особи

Гусятинський район – 20 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Борщівський район – 20 осіб

Бучацький район – 18 осіб

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 14 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 квітня (09:00): 129 566 випадків, 568 нових

Львів – 285 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 35 осіб

Жидачівський район – 13 осіб

Жовківський район – 15 осіб

Золочівський район – 25 осіб

Кам'янко-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 31 особа

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 23 особи

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 20 осіб

Старосамбірський район – 14 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Яворівський район – 20 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 квітня (09:00): 83 887 випадків, 121 новий

Івано-Франківськ – 38 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 12 осіб

Городенківський район – 7 осіб

Долинський район – 8 осіб

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 8 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 7 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.