Галицькі хроніки COVID-19: 1 травня.

Станом на 09:00 1 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 280 318 хворих на сovid-19. За минулу добу – 779 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині (проведено 854 ПЛР-тести), 448 – на Львівщині (проведено 1657 ПЛР-тестів) та 200 – на Тернопіллі (проведено 1044 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та шестеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 травня (09:00): 66 286 випадків, 200 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 198 осіб)
Тернопіль – 84 особи
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 травня (09:00): 130 014 випадків, 448 нових
Львів – 165 осіб
Бродівський район – 22 особи
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 16 осіб
Дрогобицький район – 16 осіб
Жовківський район – 9 осіб
Золочівський район – 30 осіб
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 13 особи
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 9 осіб
Радехівський район – 16 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 69 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 45 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 травня (09:00): 84 018 випадків, 131 новий
Івано-Франківськ – 33 особи
Богородчанський район – 7 осіб
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 6 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Долинський район – 3 особи
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 14 осіб
Косівський район – 3 особи
Надвірнянський район –8 осіб
Рогатинський район – 11 осіб
Рожнятівський район – 9 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.05.2021