Галицькі хроніки COVID-19: 1 травня.

 

Станом на 09:00 1 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 280 318 хворих на сovid-19. За минулу добу – 779 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині (проведено 854 ПЛР-тести), 448 – на Львівщині (проведено 1657 ПЛР-тестів) та 200 – на Тернопіллі (проведено 1044 ПЛР-тести).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та шестеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 травня (09:00): 66 286 випадків, 200 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України  198 осіб)

 

Тернопіль – 84 особи

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 травня (09:00): 130 014 випадків, 448 нових

 

Львів – 165 осіб

Бродівський район – 22 особи

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 16 осіб

Дрогобицький район – 16 осіб

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 30 осіб

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 13 особи

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 9 осіб

Радехівський район – 16 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 69 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 45 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 травня (09:00): 84 018 випадків, 131 новий

 

Івано-Франківськ – 33 особи

Богородчанський район – 7 осіб

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 6 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Долинський район – 3 особи

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 14 осіб

Косівський район – 3 особи

Надвірнянський район –8 осіб

Рогатинський район – 11 осіб

Рожнятівський район – 9 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

01.05.2021

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