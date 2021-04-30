Бельгійці збудують у Тернополі завод з виробництва декоративних тканин.

Компанія Global Textile Aliance UA, яка є дочірньою компанією бельгійської групи Monks International, підписала в Тернополі угоду про довгострокову оренду виробничих приміщень площею 7 тисяч м2 для будівництва заводу. Про це повідомила Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області, яка забезпечує супровід інвестора.

Фото www.facebook.com/ARDTR2018

Відтак у Тернополі почнуть виробляти меблеві тканини, тканини для інтер’єру, а також наматрацники для провідних світових брендів.

«Перша продукція зійде з конвеєра вже в червні-липні цього року та експортуватиметься в понад 60 країн світу», – йдеться у повідомленні.

Паралельно із початком виробництва, у 2021 році планується розпочати проєктування на земельній ділянці 5 га в індустріальному парку «Тернопіль», яку надала Тернопільська міська рада, заводу площею 20 000 м2, де у подальшому буде розташовано повний цикл виробництва – ткацька, прядильна, в’язальна, фарбувальна та швейні фабрики.

Фото www.facebook.com/ARDTR2018

Компанія Global Textile Aliance UA планує стати якірним резидентом парку та створити близько 500 робочих місць з конкурентною заробітною платою. Продукцію також планується постачати на експорт, що значно посилить конкурентоздатність нашого регіону на глобальних ринках.

Сума очікуваних інвестицій на першому етапі складе біля 3 мільйонів євро, а із введенням в експлуатацію основного заводу – 20 мільйонів євро.

«Ми завершили тривалий і виснажливий марафон довжиною 12 місяців та щиро радіємо за наш регіон. Ми дали інвестору найвищий рівень сервісу і тому він обрав нашу Тернопільську область серед усіх регіонів не тільки України, але і країн Східної Європи та суміжних країн. Ми чесно боролися і перемогли! Завдяки новоствореним робочим місцям з високою заробітною платою ми зможемо повернути наших земляків із заробітків. Для міського бюджету це теж великі надходження від ПДФО та інших податків, які за нашими підрахунками складуть біля 20 мільйонів гривень», – зазначив директор АРРТО Володимир Василевський.