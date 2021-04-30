США загострили свою позицію щодо "Нафтогазу": "Ми глибоко занепокоєні".

 

Державний департамент США висловив свої жаль і занепокоєння через нещодавнє рішення Кабінету Міністрів щодо зміни керівництва НАК "Нафтогаз".

 

 

Таку заяву озвучив речник Держдепу Нед Прайс, передає "Голос Америки".

 

"Ми глибоко занепокоєні через нещодавнє рішення Кабінету Міністрів України, який вдався до маніпулювання правилами, щоб звільнити наглядову раду і замінити керівництво провідної енергетичної компанії України", – заявив Прайс під час брифінґу. 

 

Він наголосив, що своїм рішенням український уряд використав "процедурну лазівку" і виявив зневагу до стандартів корпоративного управління.

 

"Цей прорахований крок – використати процедурну лазівку, щоб видворити експертів, які мають гарну репутацію з правлінь декількох державних підприємств, відображує зневагу до чесної та прозорої практики корпоративного управління й ускладнює тривале проведення реформ української енергетики та покращення інвестиційного клімату", – зазначив Нед Прайс.

 

Речник Держдепу США висловив жаль через кадрові рішення, які "ігнорують найкращі практики і наражають на ризик виборений важкими зусиллями економічний прогрес".

 

Він запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримку реформ в Україні, і закликав український уряд до дій у цій сфері. "Ми продовжимо підтримувати Україну у зміцненні інституцій, включаючи просування демократичних установ і проведення реформи корпоративного управління, але українське керівництво має виконати свою роль також", – запевнив Прайс.

 

28 квітня Кабінет Міністрів України звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і натомість призначив Юрія Вітренка.

 

Кабмін пояснив своє рішення незадовільними фінансовими показниками "Нафтогазу".

 

"Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку", – йдеться у рішенні Кабміну.

 

У "Нафтогазі" назвали рішення Кабміну юридичною маніпуляцією, наголосивши на тому, що подання на звільнення керівника компанії має надходити від наглядової ради. НАК пояснює збитки компанії трьома факторами: економічна криза у світі та рекордно низькі ціни на газ; суми боргів за газ, відпущений у рамках спецобов’язків (ПСО), сягнули рекордних значень; "Нафтогаз" вперше звітує без врахування результатів роботи газотранспортної системи України.

 

Сам Коболєв заявив, що такі рішення уряду "ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

 

30.04.2021

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