США і Британія скерували до України фахівців для відбиття російських кібератак.

Фахівці з кібербезпеки Сполучених Штатів Америки та Великої Британії виявили в Україні ознаки підготовки до потужної кібератаки на українську критичну інфраструктуру, зокрема, на енергетику. Згідно з оцінками експертів, онлайн-акт агресії може переважити за руйнівним впливом кібератаку 2015 року. Росія вважає найбільш вдалим часом для втручання період різдвяних свят.

Про це пише The New York Times.

У той час, коли увага громадськості була прикута до нарощення російського контингенту біля українських кордонів, американські фахівці зауважили активність російських гакерів у підготовці бази для початку широкомасштабної кібератаки.

«Ідеться про широкомасштабну кампанію, спрямовану проти низки українських державних установ, зокрема, органи внутрішніх справ – національну поліцію, – та електронні системи», – прокоментував Дмитро Альперович, чільний дослідник російської кіберактивності та голова дослідницької організації Silverado Policy Accelerator.

Альперович емігрував із Росії до США у дитячому віці. Згідно з його висновком, російські лідери сприймають кібератаки як «підготовку поля бою».

У Штатах припускають, що Україна зазнає удару саме з боку гакерів, а не російських солдатів – хвиля буде спрямована проти енергосистем, банківської системи, критичних компонентів економіки та урядування. Не виключено, що Росія спробує виставити Зеленського комплектним нездарою, аби спровокувати внутрішню кризу, а далі створити привід для мілітарного вторгнення.

США і Велика Британія надіслали до України групу фахівців з питань кіберзпеки, котрі мають підготувати українську систему до вірогідного нападу. Великою проблемою є те, що українська енергетична система чудово відома росіянам: вона походить звідти ж, звідки й російська – із СРСР. А згодом українську енергетику модернізували саме російським устаткуванням.

Згідно з даними джерел NYT, якщо Росія наважиться на кібератаку, то найбільш слушним моментом для цього будуть різдвяні свята – як і 2015 року.