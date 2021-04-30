Вакцинацію в Україні розігнали до рекордного рівня – другу добу понад 70 тисяч щеплень.

29 квітня в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу. При тім 120 людей отримали другу дозу вакцини.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю в системі зі статистикою вакцинацій на інтернет-сторінці РНБО.

Загалом від початку вакцинальної кампанії, із 24 лютого, у країні щепили 702 440 осіб. Першу дозу вакцини отримали 702 438 людей, обидві дози – 130.

Попередній рекорд вакцинацій був у четвер – 70 469 щеплень.

Вакциною AstraZeneca щепили 604 239 людей, Sinovac – 57 065, Pfizer – 41 134.