В Україні рекордна кількість одужань від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 072 нові випадки захворювання на COVID-19. Водночас зафіксували 20 192 одужання.

В Україні рекорд одужань

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю на інтернет-сторінці РНБО.

Показник добових одужань – рекордний за час епідемії. Попередній пік був 27 квітня – 20 062 одужання.

Найбільше одужань зафіксували у Донецькій (1946), Дніпропетровській (1689), а також Львівській (1681) областях.

Натомість найбільшу кількість нових захворювань – у Харківській (1059) та Дніпропетровській (930) областях і в Києві (868).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Упродовж минулої доби шпиталізували 3117 осіб.

За добу зареєстрували 307 летальних випадків. Загалом за час епідемії померло 44 085 людей.