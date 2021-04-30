В Україні рекордна кількість одужань від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 072 нові випадки захворювання на COVID-19. Водночас зафіксували 20 192 одужання.
В Україні рекорд одужань
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю на інтернет-сторінці РНБО.
Показник добових одужань – рекордний за час епідемії. Попередній пік був 27 квітня – 20 062 одужання.
Найбільше одужань зафіксували у Донецькій (1946), Дніпропетровській (1689), а також Львівській (1681) областях.
Натомість найбільшу кількість нових захворювань – у Харківській (1059) та Дніпропетровській (930) областях і в Києві (868).
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Упродовж минулої доби шпиталізували 3117 осіб.
За добу зареєстрували 307 летальних випадків. Загалом за час епідемії померло 44 085 людей.
30.04.2021