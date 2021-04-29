Європарламент пригрозив Росії відключенням SWIFT і ембарго на експорт газу.

Таке покарання чекає на Росію, якщо та зважиться на аґресію проти України.

 

 

 

Європейський Парламент засудив зосередження Росією військ біля кордонів України та в окупованому Криму, назвавши ці дії «загрозливими та дестабілізаційними». Про це йдеться у резолюції ЄП, ухваленій у четвер, 29 квітня. За неї у проголосували 569 євродепутатів, 67 висловилися проти, 46 утрималися, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

У резолюції зазначено, що Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військовиків з танками, бронемашинами, артилерією та іншим важким озброєнням. На думку євродепутатів, «масштаб та ударні можливості вказують на наступальні наміри». Згадуючи про рішення міністра оборони Росії Сергія Шойгу почати відведення військ з 23 квітня, у резолюції наголошується, що російські вояки мають повернутися в місця постійної дислокації «у повному складі та без зволікань». Також Європарламент вимагає від Росії припинити практику «невиправданих нарощувань військ, спрямованих на залякування її сусідів».

 

«Якщо подібне нарощування військ у майбутньому перейде у вторгнення в Україну з боку РФ, ЄУ повинна дати чітко зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародних прав та норм буде високою», – застерегли євродепутати у документі. Європарламент пропонує в такому разі негайно припинити імпорту нафти та газу з Росії до Євроунії, відключити РФ від платіжної системи SWIFT та заморозити усі активи олігархів, близьких до російської влади, а також членів їхніх родин. Окрім того, пропонується анулювати їм візи.

 

Також Європарламент вимагає в документі, щоб Європейська Унія зменшила свою залежність від російських енергоносіїв. У резолюції закликається зупинити спорудження газогону «Північний потік-2» і припинити зведення «суперечливих електростанцій», які споруджує «Росатом».

             

Європарламент також засудив дії агентів російських спецслужб, які вчинили вибух на складі боєприпасів у Чехії в 2014 році. Цю подію в резолюції названо «порушенням суверенітету Чехії» та «неприйнятними ворожими діями». Євродепутати підтримали Прагу в рішенні вислати 18 російських дипломатів, які, за даними Чехії, були аґентами російської розвідки. Європарламент також закликав держави ЄУ до координованої висилки російських дипломатів.

 

А ще євродепутати закликали російську владу негайно та без жодних умов звільнити опозиціонера Олексія Навального. Його засудження названо «політично вмотивованим» і таким, що «суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо прав людини». Також резолюція закликає звільнити всіх осіб, затриманих за протести на підтримку опозиціонера.

29.04.2021

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