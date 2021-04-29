Швейцарська компанія готова інвестувати 250 мільйонів євро у новий завод на Львівщині.

 

Компанія «Свісс Кроно» готова інвестувати в будівництво нового заводу у м. Кам’янка-Бузька на Львівщині і має намір розташувати його поруч з існуючим для розширення виробництва. Відтак представники компанії звернулися до Кам’янка-Бузької громади щодо виділення земельної ділянки. Про це йшлося на зустрічі з головою Львівської облдержадміністрації Максимом Козицьким у середу, 28 квітня.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

ТОВ «Свісс Кроно» планує інвестувати 250 мільйонів євро в нове виробництво у м. Кам’янка-Бузька на Львівщині. За словами керівника ТОВ «Свісс Кроно» Анджея Зайонса, після успішного проходження всіх процедур, передбачених законом, новий завод може запрацювати у 2023–2024 роках.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Голова Львівської ОДА Максим Козицький та голова Львівської райдержадміністрації Христина Замула пообіцяли сприяти цьому проєкту на всіх рівнях.

 

Підрозділ «Свісс Кроно» у Кам'янці-Бузькій.  Фото www.swisskrono.com

 

«Ми абсолютно "за" розширення виробництва, оскільки реалізація такого проєкту дозволить створити нові робочі місця, суттєво збільшити надходження до місцевих бюджетів», – зазначив Максим Козицький.

 

Підрозділ на Харківщині. Фото www.swisskrono.com

 

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Свісс Кроно» зареєстроване у м. Кам’янка-Бузька Львівської області 2005 року. Це дочірня компанія міжнародної групи Swiss Krono, яка володіє дев’ятьма заводами у Європі й одним у США.

 

В Україні основним видом діяльності ТОВ «Свісс Кроно» є виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону. До складу підприємства входять три виробничі філії, які розташовані у Львівській області у м. Кам’янка-Бузька, в Івано-Франківській області у смт Брошнів-Осада та в Харківській області у смт Солоницівка.

29.04.2021

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