Активність заражень ковідом упала до тримісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3096 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Харківській (1203) та Дніпропетровській (1021) областях, а також у Києві (940) і на Донеччині (809).

Динаміка захворювань упала до рівня середини березня. Інтенсивність передачі вірусу ланцюжками знизилася до тримісячного мінімуму – якщо порівнювати цю семиденку епідемії з попередньою, то вийде 0,8.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Упродовж доби зареєстрували 387 смертей. Загалом за час епідемії померло 43 778 людей.