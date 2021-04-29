Активність заражень ковідом упала до тримісячного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3096 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Харківській (1203) та Дніпропетровській (1021) областях, а також у Києві (940) і на Донеччині (809).

 

Динаміка захворювань упала до рівня середини березня. Інтенсивність передачі вірусу ланцюжками знизилася до тримісячного мінімуму – якщо порівнювати цю семиденку епідемії з попередньою, то вийде 0,8. 

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Упродовж доби зареєстрували 387 смертей. Загалом за час епідемії померло 43 778 людей.

 

29.04.2021

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