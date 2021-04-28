Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону – але тільки на одному керунку.

 

Росія почала часткове виведення військ із території тимчасово окупованого Криму. В той же час відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області так і не спостерігається.

 

 

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв’ю "РБК-Україна".

 

"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ – дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", – сказав він.

 

Пан Дейнеко додав: Росія ще не відводить військ від східних кордонів. Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника вувійськових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар у Воронезькій області.

 

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", – зазначив голова ДПСУ.

 

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами.

 

На його думку, наразі передчасно говорити, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України.

 

28.04.2021

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