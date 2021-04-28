Європарламент схвалив торгівельну угоду з Великою Британією.

Голосування проходило в онлайн-режимі.

Урсула фон дер Ляєн

Європейський парламент (ЄП) схвалив у середу, 28 квітня, торгівельну угоду між Європейською Унією та Великою Британією (The Trade and Co-operation Agreement – TCA), яка має на меті забезпечити кооперацію сторін в умовах Brexit. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію Європарламенту.

Онлайн-голосування відбулося ще у вівторок, 27 квітня, проте його результати оголошені щойно зараз. За підтримку документа проголосували 660 євродепутатів, п'ятеро були проти і 32 утрималися.

Зі схваленням документа європарламентарями усунено останню перешкоду до повної ратифікації договору між сторонами про торгівлю та співпрацю після виходу Британії зі складу європейської спільноти.

Позитивний результат голосування в ЄП фактично поклав край напруженим перемовинам і дебатам, які тривали понад чотири роки через рішення Об’єднаного Королівства полишити Євроунію після 47-річного перебування в складі цієї організації.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, коментуючи голосування в Страсбурзі сказав про «останній крок у довгій подорожі». «Торгівельна угода забезпечила стабільність наших нових відносин з ЄУ як важливими торговими партнерами, близькими союзниками та суверенними сторонами», – наголосив він.

Ратифікацію також привітала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. «Я щиро вітаю те, що Європарламент проголосував за Угоду про торгівлю та співпрацю між ЄУ та Великою Британією. TCA – це основа міцного і тісного партнерства з Великою Британією», – зазначила вона.

Колишній член ліберальної фракції Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Бельгії Ґі Вергофстадт (Guy Verhofstadt) у своєму мікроблозі в Twitter так прокоментував голосування в ЄП: «Європейський парламент ратифікував TCA. Першу торгівельну угоду в історії, яка зводить бар'єри і скасовує свободи? Провал для обох сторін, але краще, ніж нічого. Я все ще вірю, що одного прекрасного дня честолюбний молодий політик захоче повернути Велику Британію в Євроунію!».