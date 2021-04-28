Експерти називають успішними перші 100 днів президентства Байдена.

Утім рейтинг схвалення його дій у суспільстві є відносно низьким.

Перші 100 днів перебування при владі президента США Джо Байдена є цілком успішними, якщо розглядати його досягнення передовсім у царині внутрішньої політики, яку нинішня американська адміністрація і вважає для себе головною. Проте соціологія є для чинного глави Білого дому відносно низькою, повідомляє видання The Washington Post.

Рейтинг схвалення дій президента Сполучених Штатів Джо Байдена наразі становить 52%. Про це свідчать результати свіжих опитувань громадської думки, проведених на замовлення газети The Washington Post і телеканалі ABC News. Телефонне опитування проводилося з 18 до 21 квітня, в ньому взяли участь 1007 повнолітніх респондентів.

Якщо брати всю повоєнну американську демоскопію, то можна стверджувати, що за останні 75 років нижчим рейтинг за перші 100 днів перебування на посаді глави держави був лише у двох президентів – Джеральда Форда (48%) і Дональда Трампа (42%).

«Однозначно» або «деякою мірою» схвалюють роботу Байдена 90% демократів або симпатиків Демократичної партії, 47% незалежних респондентів і 13% республіканців. Не схвалюють роботу президента США 42% респондентів.

Соціологи відзначають, що головним плюсом у роботі чинного глави держави американці вважають його успіхи в царині боротьби з пандемією COVID-19. Це визнало 64% респондентів (причому тут вже Байдена підтримало 33% республіканців, демократів – 92%, незалежних – 63%). Економічну політику глави Білого дому схвалюють 52% опитаних.

Що негативно вдарило по рейтингу Байдена, то це його міґраційна політика. 53 відсотки американців висловили незадоволення тим, як чинна адміністрація розв’язує проблему з накопиченням міґрантів поблизу мексиканського кордону. Схвалили дії Байдена лише 37% респондентів.

Коментуючи результати соціологічних досліджень, засновник і президент міжнародної дослідницько-консалтингової фірми Eurasia Group Ян Бреммер (Ian Bremmer) зазначив: «Найважливішою для Байдена є внутрішня політика, до неї прикута переважна частина його уваги. В цьому плані перші 100 днів діяльності президента є успішними. Мова йде передовсім про значно вищі, ніж очікувалося, темпи вакцинації, а також про надання з федерального бюджету трильйонів доларів допомоги національній економіці і заходів стимулювання її зростання. До кінця року будуть виділені ще трильйони. З огляду на вакцинацію та економічну відповідь на пандемію, Сполучені Штати тепер ведуть за собою решту світу, і це сприяло підвищенню популярності Байдена до рівня в 60%», – переконаний експерт.