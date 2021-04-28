Галицькі хроніки COVID-19: 28 квітня.

Станом на 09:00 28 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 277 411 хворих на сovid-19. За минулу добу – 838 нових випадків:102 – на Івано-Франківщині (проведено 837 ПЛР-тестів), 530 – на Львівщині (проведено 2948 ПЛР-тестів) та 206 – на Тернопіллі (проведено 1300 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 48 летальних випадків: семеро людей померло на Тернопільщині, 32 – на Львівщині та дев'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,24%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 квітня (09:00): 65 498 випадків, 206 нових
Тернопіль – 84 особи
Бережанський район – 13 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 12 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 12 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 21 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 квітня (09:00): 128 331 випадок, 530 нових
Львів – 202 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 19 осіб
Дрогобицький район – 6 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 11 осіб
Кам’янка-Бузький район – 27 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 28 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 11 осіб
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 19 осіб
Яворівський район – 108 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 квітня (09:00): 83 582 випадки, 102 нових
Івано-Франківськ – 18 осіб
Богородчанський район – 4 особи
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 10 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Долинський район – 13 осіб
Калуський район – 8 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Косівський район – 4 особи
Надвірнянський район – 11 осіб
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 3 особи
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.04.2021