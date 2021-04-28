Галицькі хроніки COVID-19: 28 квітня.

Станом на 09:00 28 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 277 411 хворих на сovid-19. За минулу добу – 838 нових випадків:102 – на Івано-Франківщині (проведено 837 ПЛР-тестів), 530 – на Львівщині (проведено 2948 ПЛР-тестів) та 206 – на Тернопіллі (проведено 1300 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 48 летальних випадків: семеро людей померло на Тернопільщині, 32 – на Львівщині та дев'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,24%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 квітня (09:00): 65 498 випадків, 206 нових

Тернопіль – 84 особи

Бережанський район – 13 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 12 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 21 особа

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 квітня (09:00): 128 331 випадок, 530 нових

Львів – 202 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 19 осіб

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 11 осіб

Кам’янка-Бузький район – 27 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 28 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 11 осіб

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 19 осіб

Яворівський район – 108 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 квітня (09:00): 83 582 випадки, 102 нових

Івано-Франківськ – 18 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 10 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Долинський район – 13 осіб

Калуський район – 8 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Косівський район – 4 особи

Надвірнянський район – 11 осіб

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 3 особи

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.