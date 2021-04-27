Галицькі хроніки COVID-19: 27 квітня.

Станом на 09:00 27 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 276 573 хворих на сovid-19. За минулу добу – 630 нових випадків: 70 – на Івано-Франківщині (проведено 843 ПЛР-тести), 353 – на Львівщині (проведено 1641 ПЛР-тест) та 207 – на Тернопіллі (проведено 975 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: восьмеро людей померло на Тернопільщині, 28 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,23%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 квітня (09:00): 65 292 випадки, 201 новий

Тернопіль – 90 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Збаразький район – 4 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 квітня (09:00): 127 801 випадок, 353 нових

Львів – 144 особи

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 15 осіб

Дрогобицький район – 13 осіб

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 8 осіб

Радехівський район – 17 осіб

Самбірський район – 16 осіб

Сокальський район – 25 осіб

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 77 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 квітня (09:00): 83 480 випадків, 70 нових

Івано-Франківськ – 31 особа

Городенківський район – 2 особи

Долинський район – 9 осіб

Калуський район – 8 осіб

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 5 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Тисменицький район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.