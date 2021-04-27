Галицькі хроніки COVID-19: 27 квітня.

Станом на 09:00 27 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 276 573 хворих на сovid-19. За минулу добу – 630 нових випадків: 70 – на Івано-Франківщині (проведено 843 ПЛР-тести), 353 – на Львівщині (проведено 1641 ПЛР-тест) та 207 – на Тернопіллі (проведено 975 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: восьмеро людей померло на Тернопільщині, 28 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,23%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 квітня (09:00): 65 292 випадки, 201 новий
Тернопіль – 90 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Збаразький район – 4 особи
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 квітня (09:00): 127 801 випадок, 353 нових
Львів – 144 особи
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 15 осіб
Дрогобицький район – 13 осіб
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 8 осіб
Радехівський район – 17 осіб
Самбірський район – 16 осіб
Сокальський район – 25 осіб
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 7 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 77 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 квітня (09:00): 83 480 випадків, 70 нових
Івано-Франківськ – 31 особа
Городенківський район – 2 особи
Долинський район – 9 осіб
Калуський район – 8 осіб
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 5 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Тисменицький район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.04.2021