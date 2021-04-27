Після Аласанії: Правління "Суспільного" очолив Микола Чернотицький.

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України провела другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління. Під час таємного голосування головою правління "Суспільного мовлення" обрали Миколу Чернотицького, який останні чотири роки працював у команді чинного керівника компанії Зураба Аласанії та обіймав посаду члена правління НСТУ, відповідального за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

За кандидатуру Чернотицького проголосувало 10 членів наглядової ради із 15.

Засідання наглядової ради відбувалося в Академії суспільного мовлення на вул. Хрещатик, 26.

На посаду голови правління у фіналі претендували Микола Чернотицький, Андрій Шаповалов (отримав п'ять голосів), Віталій Докаленко та Оксана Цибуля (не набрали жодного голосу).

Кожен із кандидатів мав 20 хвилин на презентацію та відповідав на запитання членів наглядової ради.

Микола Чернотицький заявив під час презентації, що він має готову команду; якщо ж наглядова рада когось із претендентів не узгодить, то є "план Б".

Чернотицький не обіцяв медових рік – навпаки, висловлював гіркую правдоньку. Відповідаючи на запитання Олексія Харченка про рейтинг "UA:Першого", сказав: "Для того, щоб "UA:Перший" зайшов у ТОП-6 каналів за рейтингом, треба закрити усі інші платформи, регіональне мовлення і весь ресурс направити на "UA: Перший", тоді у нього з’явиться такий шанс за 6–8 років".

Пан Харченко також поцікавився, які формати запустять на "UA:Першому". Пан Чернотицький зазначив, що у 2021 році на аутсорсі мають виробляти соціальне шоу у вечірньому слоті та розважальний контент. І додав, що це не вдалося раніше зробити через брак грошей.

Микола Чернотицький також сказав, що наразі у НСТУ працюють над тим, щоб змусити Концерн РРТ купити передавач, який був би встановлений у селі Луч Миколаївської області й забезпечив середньохвильове мовлення для "Українського радіо". Бренд "Українське радіо" залишиться, назви не будуть змінювати. Сітка мовлення "UA:Першого" поповниться контентом виробництва незалежних продакшнів, які мають поступово замінити фільми про тварин і зберегти аудиторію.

Чернотицький планує, що частка "UA:Першого" у 2021 році зросте до 1,06, а у 2022 році динаміка росту зберігатиметься.