Після Аласанії: Правління "Суспільного" очолив Микола Чернотицький.

 

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України провела другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління. Під час таємного голосування головою правління "Суспільного мовлення" обрали Миколу Чернотицького, який останні чотири роки працював у команді чинного керівника компанії Зураба Аласанії та обіймав посаду члена правління НСТУ, відповідального за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток. 

 

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

 

За кандидатуру Чернотицького проголосувало 10 членів наглядової ради із 15.

 

Засідання наглядової ради відбувалося в Академії суспільного мовлення на вул. Хрещатик, 26.

 

На посаду голови правління у фіналі претендували Микола Чернотицький, Андрій Шаповалов (отримав п'ять голосів), Віталій Докаленко та Оксана Цибуля (не набрали жодного голосу).

 

Кожен із кандидатів мав 20 хвилин на презентацію та відповідав на запитання членів наглядової ради.

 

Микола Чернотицький заявив під час презентації, що він має готову команду; якщо ж наглядова рада когось із претендентів не узгодить, то є "план Б".

 

Чернотицький не обіцяв медових рік – навпаки, висловлював гіркую правдоньку. Відповідаючи на запитання Олексія Харченка про рейтинг "UA:Першого", сказав: "Для того, щоб "UA:Перший" зайшов у ТОП-6 каналів за рейтингом, треба закрити усі інші платформи, регіональне мовлення і весь ресурс направити на "UA: Перший", тоді у нього з’явиться такий шанс за 6–8 років".

 

Пан Харченко також поцікавився, які формати запустять на "UA:Першому". Пан Чернотицький зазначив, що у 2021 році на аутсорсі мають виробляти соціальне шоу у вечірньому слоті та розважальний контент. І додав, що це не вдалося раніше зробити через брак грошей.

 

Микола Чернотицький також сказав, що наразі у НСТУ працюють над тим, щоб змусити Концерн РРТ купити передавач, який був би встановлений у селі Луч Миколаївської області й забезпечив середньохвильове мовлення для "Українського радіо". Бренд "Українське радіо" залишиться, назви не будуть змінювати. Сітка мовлення "UA:Першого" поповниться контентом виробництва незалежних продакшнів, які мають поступово замінити фільми про тварин і зберегти аудиторію.

 

Чернотицький планує, що частка "UA:Першого" у 2021 році зросте до 1,06, а у 2022 році динаміка росту зберігатиметься.

 

27.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Пам’яті Джузеппе Сінополі та його оперної музи Лу Саломе
Аделіна Єфіменко
Оперу Дж. Сінополі «Лу Саломе», що втілює «принцип утопії і принцип надії», можна називати ментальним театром, меланхолійною фантасмагорією, психоаналізом або самоаналізом. У ній композитор рефлектував власне ставлення до проблеми любові-смерті.
27.04.21 | | Штука
Молдова знов готується до масових акцій протесту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Молдовська політика перебуває наразі в патовому стані. Прєвропейські й проросійські сили зчепилися в клінчі. Єдина надія – на «кишинівський Майдан».
26.04.21 | | У світі
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21 | | Штука
Химерні ембріони людини і мавпи
Попри те, що дослідження американських і китайських науковців є контроверсійним з етичного погляду, воно спонукає до важливих здогадок у галузях еволюції та біології розвитку.
25.04.21 | | Наука
Повість чудових літ: 1964 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: первісні гіппі, мігруючий карнавал, диетиламід лізерґінової кислоти (ЛСД), Free Speech в Берклі
25.04.21 | | Минуле
Запах помаранчі
Василь МАХНО
Дивним чином, майже нічого не приховуючи з власного життя, Буковскі зумів створити свою правду – жорстку, відверту, майже фізіологічну
24.04.21 | | Дискурси
Рожком буду трубити, а воликом робити
Ярослава МУЗИЧЕНКО
У ті часи світ іще не поділявся на «добре і погане». Але ми й сьогодні відчуваємо відгомін культу бика, який встановився ще з часів палеоліту
24.04.21 | | Україна
Ролінговим «Sticky Fingers» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Небагато альбомів залишають у пам’яті потужні візуальні враження. До таких моїх альбомів належить Sticky Fingers, найвидатніший альбом Rolling Stones
23.04.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.