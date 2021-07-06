Білорусь заборонила трансляцію двох українських телеканалів.

Міністерство інформації Білорусі анулювало дозволи на поширення на території республіки телепрограм українських каналів UA:Перший і Квартал TV. Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для ухвалення рішення стало «порушення чинного законодавства у частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ».

«В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволу на мовлення», – пояснили у міністерстві.

Як відомо, 10 червня Україна заборонила мовлення пропагандистського «Білорусь 24» через розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Йшлося про трансляцію пісень та фільмів з участю персон із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У Мінську дії Києва тоді називали «черговим недружнім жестом».

Уточнимо, UA: Перший – український суспільний телеканал. Квартал TV – український розважальний телеканал, що входить до медіаконгломерату «1+1 Media». Цей телеканал розпочав мовлення 8 серпня 2016 року.

Фото zmina.info