Білорусь заборонила трансляцію двох українських телеканалів.

 

Міністерство інформації Білорусі анулювало дозволи на поширення на території республіки телепрограм українських каналів UA:Перший і Квартал TV. Про це повідомила пресслужба міністерства.

 

 

«Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV», – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що підставою для ухвалення рішення стало «порушення чинного законодавства у частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ».

 

«В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволу на мовлення», – пояснили у міністерстві.

 

 

Як відомо, 10 червня Україна заборонила мовлення пропагандистського «Білорусь 24» через розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Йшлося про трансляцію пісень та фільмів з участю персон із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У Мінську дії Києва тоді називали «черговим недружнім жестом».

 

Уточнимо, UA: Перший – український суспільний телеканал. Квартал TV – український розважальний телеканал, що входить до медіаконгломерату «1+1 Media». Цей телеканал розпочав мовлення 8 серпня 2016 року.

 

Фото zmina.info

 

06.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чеські автори МАЧ
Ірина Забіяка
Завдяки активності перекладачів картина чеського літературного світу відома українським читачам. Взаємодія між нашими книжковими космосами відновлює свою традицію, вибудовується в систему.
06.07.21 | | Штука
Універсальна вакцина проти коронавірусів?
Новий вид РНК-вакцини захищає мишей від SARS-CoV-2 та споріднених коронавірусів.
06.07.21 | | Наука
Залізна завіса навспак
Марта Кузій-Андрущак
Тривалі заборони культурних заходів у переважній більшості країн, суворі обмеження, а подекуди й банальний брак коштів повернули земляків додому – нема злого, щоб не вийшло на добре, бо внаслідку маємо розкішні концерти.
05.07.21 | | Штука
Чорні діри поглинають нейтронні зорі
Уперше науковці мають незаперечні докази зіткнення між чорною дірою та нейтронною зорею, отримані за допомогою гравітаційних хвиль.
05.07.21 | | Наука
Повернення Дональда Туска
Максим МУЛЯР
Дональд Туск несподівано очолив «Громадянську платформу». Чи допоможе це його повернення в польську політику посилити популярність головної опозиційної сили країни?
05.07.21 | | У світі
Сильні почуття складно зрозуміти
Міжнародна команда вчених виявила парадоксальний взаємозв’язок при сприйнятті емоцій.
04.07.21 | | Наука
Розвід
Ірина Вільде
Біль байдужості — психологічна новела Ірини Вільде з її ранньої прози.
04.07.21 | | Минуле
Кім Вільфорт: трагічний герой данської слави на Євро-92
Ейдан Вільямс
Казкова історія, як Данія, випадково потрапивши на Євро-92, стала чемпіоном. А в героя фіналу вмирала в лікарні донька, що вмовила тата зіграти цей матч для неї
03.07.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.