Менеджерку франківської філії «Суспільного» підозрюють в отриманні хабарів.

В Івано-Франківську на філію Суспільного мовника «UA: КАРПАТИ» у вівторок, 1 грудня, близько 12:00 прийшли представники поліції та СБУ для документування отримання ймовірного хабаря.

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Після здійснення слідчих дій, менеджерці філії телеканалу Наталії Кияницькій повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України, повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

«Менеджерка регіональної філії «Суспільного» систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати. Після чергового одержання 11 тисяч гривень у власному службовому кабінеті її затримали», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Фото https://www.facebook.com/ssu.ivf

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

На «Суспільному» заявили, що у разі доведення вини співробітниці філії, будуть ухвалені відповідні заходи і закликали правоохоронців проводити розслідування прозоро.

«Суспільний мовник не толерує порушення закону будь-ким. Разом з тим важливо, щоб розслідування відбувалося прозоро та не мало ознак будь-якого тиску на компанію. Суспільному не байдужа доля його співробітників. Як і у будь-якій цивілізованій країні, ми сповідуємо презумпцію невинуватості, допоки не доведено зворотне», - йдеться у заяві телеканалу.