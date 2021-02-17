Головою наглядової ради "Суспільного" обрали Світлану Остапу.

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала собі головою Світлану Остапу.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

Кандидатуру Остапи підтримало дев'ятеро членів наглядової ради НСТУ.

Натомість за альтернативну кандидатуру, Максима Кречетова, проголосували 6 членів наглядової ради.

Секретарем опікунської ради НСТУ став Вадим Міський – його кандидатуру підтримали 14 членів наглядової ради НСТУ.

Голову і секретаря обрали терміном на два роки.

Максим Кречетов був делегований від фракції "Слуги народу". Пан Кречетов – журналіст, має 27 років телевізійного досвіду, працював у директораті з питань інформаційної політики Офісу Президента України, позаштатним радником заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Світлана Остапа делегована у наглядову раду НСТУ від фракції "Голосу". Пані Остапа – заслужена журналістка України, членкиня Комісії з журналістської етики. Із січня 2017 року по січень 2021-го входила у перший склад наглядової ради НСТУ, перші два роки була заступницею голови наглядової ради НСТУ Тетяни Лебедєвої. 25 березня 2019 року її обрали головою наглядової ради НСТУ, виконувала свої обов’язки до 19 січня 2021 року.

На посаді голови наглядової ради НСТУ пані Остапа хоче удосконалити профільний закон про суспільне телебачення та радіомовлення, планує підтримувати та покращувати комунікацію з політиками і представниками влади та ставить перед собою завдання забезпечити незалежність НСТУ.

Вадим Міський вдруге обраний у наглядову раду НСТУ від сфери захисту прав дітей та молоді. Його двічі обирали секретарем наглядової ради НСТУ, у 2017-му та 2019 роках.

До оновленого складу наглядової ради НСТУ ввійшло 15 осіб. Від громадськості: Олександр Павліченко – від правозахисної сфери, Оксана Романюк – від сфери журналістики, Віктор Бобиренко – від сфери місцевого самоврядування, Галина Титиш – від сфери освіти та науки, Дмитро Ананьєв – від сфери забезпечення прав нацменшин, Наталія Гарач – від сфери захисту прав осіб з особливими потребами. Вадим Міський – від сфери захисту інтересів дітей та молоді, Євген Глібовицький – від творчої сфери. Від фракцій ВР: Світлана Остапа – від фракції "Голосу", Лаврентій Малазонія – від фракції "ОПЗЖ", В’ячеслав Козак – від фракції "Батьківщини", Максим Кречетов – від фракції "Слуги народу", Людмила Березовська – від фракції "ЄС", Олексій Харченко – від групи "Довіра", Катерина Батенко – від групи "За майбутнє".