Школяр з Франківщини розробив систему моніторингу спалювання сухої трави.

Учень Івано-Франківського ліцею імені Івана Пулюя Мирослав Возняк розробив систему моніторингу й оперативного реагування на спалювання сухого листя та сміття з використанням соціальних мереж. Завдяки цьому він став «Кращим винахідником-2021», повідомив Центр освітніх інновацій.

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«Пожежі внаслідок спалювання листя – дуже болюче питання. Тож я вирішив створити програмний комплекс, який буде дозволяти ековолонтерам і звичайним людям відстежувати і фіксувати такі підпали у соціальних мережах. Такий мобільний додаток буде інформувати, де потрібно гасити пожежі. У додатку є карта і анкета», – розповів винахідник, повідомило «Суспільне. Карпати».

За словами Мирослава Возняка, на карті фіксуватимуть місце підпалу, а в анкеті – місце, дату і рівень підпалу. Повідомлення про пожежу приходитиме тим, у кого є додаток. Таким чином, каже винахідник, можна легко зорієнтуватися, де пожежа. До гасіння таких загорань зможуть долучитися ековолонтери. Наступний крок – співпраця ековолонтерів та пожежників.

Мирослав Возняк зазначив, що мобільний додаток проходить стадію тестування на території Івано-Франківської міської ТГ. Вже невдовзі винахідник планує запустити його у вільний доступ для завантажування. З часом дію додатку планують розширити на всю територію України, щоби фіксувати великі лісові пожежі. Свій виграш у сумі п'ять тисяч гривень винахідник планує вкласти у подальший розвиток проєкту.

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До слова, це не перший винахід ліцеїста. Раніше учень розробив «Мобільний додаток в умовах пандемії», який інформує жителів та гостей Івано-Франківська, у яких місцях є найвищий та найнижчий ризик захворіти на COVID-19.

Звання «Кращий винахідник-2021» Мирослав Возняк отримав за перемогу у ІІ міжнародному учнівському конкурсі «Врятуймо планету разом!». Усього на конкурс подали 47 проєктів учні з Чехії, Латвії, Канади, Франції та Нідерландів, 21 з них здобули призові місця.

Серед робіт-переможців – прилад для переробки пластику, сканер температури, інтелектуальна гра «Лазерний лабіринт», ековироби, Smart Bus, спосіб економного використання води у домашніх умовах, крафтовий папір з опалого листя, фермерські альтернативи, медичні та біологічні дослідження, термоелектричний пристрій для централізованого опалення, технології розумного будинку і способи сортування сміття.