Пластуни запрошують до онлайн-челенджу з очищення України від сміття.


ГО «Пласт» і компанія GlobalLogic підписали Меморандум про співпрацю, щоб зробити Україну чистішою. 11 серпня стартувала їхня спільна ініціатива – всеукраїнський онлайн-челендж з прибирання Plast&EcoHike Challenge.

 

 

Протягом серпня пластуни та всі небайдужі прибиратимуть країну від сміття з допомогою унікального мобільного застосунку EcoHike. Мета – залучити активну молодь до вирішення проблем засмічення України та підвищити екосвідомість кожного українця.

 

Взяти участь у Plast&EcoHike Challenge можуть усі охочі. Для цього необхідно прибрати забруднену територію з допомогою додатку EcoHike та поділитись своїми результатами у Facebook, додавши хештег #PlastAndEcoHike. Троє переможців, яких оберуть рандомно, отримають брендовані рюкзаки.

 

«Один з життєвих принципів кожного пластуна і пластунки — це дбати про природу. Та й загалом Пласт, як організація, є екофрендлі, ми маємо окремий відділ – екореферентуру – який займається екоаудитом наших таборів, проводить заходи і навчання, щоб поширювати ідею захисту навколишнього середовища. Тому ми з радістю долучаємося до ініціативи EcoHike, щоб ця ідея охоплювала все більшу аудиторію. Завдяки додатку, цей процес стає цікавішим і дозволить долучити більше людей», – розповіла керівниця осередку Пласту у Львові Анастасія Слюсаренко.

 

 

«Те, що молоді люди долучаються до формування цілого, я б сказав, кластеру, середовища екосвідомих та ековідповідальних – це не просто похвально, а завжди матиме підтримку з боку міста. Пластуни, представники ІТ-спільноти та просто усі небайдужі можуть показати приклад – як із користю разом провести час і зробити місто чистішим. Звичайно, ми повинні пам'ятати, що чисто там, де не смітять. Тому культура поводження з відходами – питання номер один для нас усіх», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

 

 

Детальніше прочитати про челендж можна прочитатиу Facebook

 

Для довідки:

 

Мобільний застосунок EcoHike, створений інженерами GlobalLogic, дозволяє позначати на мапі місця засмічення, а потім об'єднувати зусилля небайдужих громадян задля прибирання цих засмічень. EcoHike уже використовують понад 6000 користувачів на Apple iOS та Google Android.

 

Ідея створити додаток ЕсoHike виникла у львівських інженерів GlobalLogic після чергової подорожі в Карпати. Засмічені схили та велика кількість сміття змусили інженерів задуматися над створенням платформи, яка здатна швидко виявляти забруднені ділянки й об'єднувати зусилля людей для їхнього очищення. За час існування додатку туристи та волонтери прибрали понад 1000 кг сміття, а функціонал додатку оновили. З’явилися можливості, організовувати заходи із прибирання, ділитися знайденими мітками у соціальних мережах і долучитися до екоподій.

 

13.08.2020

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