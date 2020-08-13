Пластуни запрошують до онлайн-челенджу з очищення України від сміття.



ГО «Пласт» і компанія GlobalLogic підписали Меморандум про співпрацю, щоб зробити Україну чистішою. 11 серпня стартувала їхня спільна ініціатива – всеукраїнський онлайн-челендж з прибирання Plast&EcoHike Challenge.

Протягом серпня пластуни та всі небайдужі прибиратимуть країну від сміття з допомогою унікального мобільного застосунку EcoHike. Мета – залучити активну молодь до вирішення проблем засмічення України та підвищити екосвідомість кожного українця.

Взяти участь у Plast&EcoHike Challenge можуть усі охочі. Для цього необхідно прибрати забруднену територію з допомогою додатку EcoHike та поділитись своїми результатами у Facebook, додавши хештег #PlastAndEcoHike. Троє переможців, яких оберуть рандомно, отримають брендовані рюкзаки.

«Один з життєвих принципів кожного пластуна і пластунки — це дбати про природу. Та й загалом Пласт, як організація, є екофрендлі, ми маємо окремий відділ – екореферентуру – який займається екоаудитом наших таборів, проводить заходи і навчання, щоб поширювати ідею захисту навколишнього середовища. Тому ми з радістю долучаємося до ініціативи EcoHike, щоб ця ідея охоплювала все більшу аудиторію. Завдяки додатку, цей процес стає цікавішим і дозволить долучити більше людей», – розповіла керівниця осередку Пласту у Львові Анастасія Слюсаренко.

«Те, що молоді люди долучаються до формування цілого, я б сказав, кластеру, середовища екосвідомих та ековідповідальних – це не просто похвально, а завжди матиме підтримку з боку міста. Пластуни, представники ІТ-спільноти та просто усі небайдужі можуть показати приклад – як із користю разом провести час і зробити місто чистішим. Звичайно, ми повинні пам'ятати, що чисто там, де не смітять. Тому культура поводження з відходами – питання номер один для нас усіх», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

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