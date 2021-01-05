Відійшов у вічність відомий львівський вчений і винахідник Зенон Готра.

 

У вівторок, 4 січня, на 79 році життя помер відомий науковець, завідувач кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка» Зенон Готра. Про це повідомили колеги професора на facebook-сторінці Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

 

Фото https://lpnu.ua

 

«Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого. Вічна память», – йдеться в повідомленні.

 

Електрофізик Зенон Готра народився у Львові, 1966 року закінчив факультет електрофізики у «Львівській політехніці». У 1981 році захистив докторську дисертацію, а в 1984-му став професором. З 1979 року Зенон Готра працював завідувачем кафедри електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «Львівська політехніка».

 

Зенон Готра підготував понад 50 докторів і кандидатів наук в Україні, Польщі, Угорщині, Монголії та Сирії. Він був членом Академії інженерних наук України, Монгольської академії наук, Міжнародної термоелектричної академії, Академії прикладної електроніки Білорусії, Росії, України.

 

Зенон Готра займався дослідженнями та розробкою нових приладів, технологій. Він був автором понад 500 наукових публікацій, навчальних посібників та більш ніж 200 патентів.

 

Був членом редколегій журналів «Технічні вісті», Ukrainian Journal of Physical Optics, Optoelectronic Information-Power Technologies; вісників Національного університету «Львівська політехніка» «Електроніка», «Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки» тощо.

 

Фото http://impuls.vntu.edu.ua

 

У 2011 році Зенон Готра отримав звання почесного професора «Львівської політехніки» та державну нагороду «За наукові досягнення». У 2017 році Президент Петро Порошенко присудив Зенонові Готрі державну премію України в галузі науки і техніки.

05.01.2021

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