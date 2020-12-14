Додаток "Дія" перевантажений через заявки на отримання 8 тисяч.

Міністерство цифрової трансформації України зафіксувало високе навантаження на сервіси порталу "Дія" через велику кількість охочих подати заяви на отримання виплат фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам на період посиленого карантину в січні 2021 року.

"Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат в "Дії". Маємо рекордну кількість користувачів. Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше. Причина у пропускній спроможності користувачів порталу та застосунку для забезпечення безпеки в "Дії", – ідеться у повідомленні у Telegram-каналі міністерства в понеділок.

Міністерство нагадало, що заяви від ФОП та найманих працівників приймають до 31 грудня 2020 року. Для отримання послуги потрібен тільки IBAN рахунку.

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуба повдіомива на брифінґу: "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги.

"Відразу хочу зазначити, що подання заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги доступне до 31 грудня, а, отже, всі українці, які мають право на отримання такої допомоги, точно зможуть скористатися цим сервісом і отримати допомогу", – зазначив Вискуба, згідно з повідомленням "Економічної правди".

З його слів, у пікові години "Дія" отримувала в понеділок лизько 1000 заявників щосекунди. Для порівняння Вискуба навів дані у лютому, коли "Дію" щойно запустили, – тоді заявок було 100.

Він попросив не намагатися отримати послугу саме сьогодні та нагадав, що громадяни мають ще понад як два тижні, аби подати заяву.