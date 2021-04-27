Зелена заковика

Андрій ЛЮБКА

Вічно можна дивитися на три речі: вогонь, воду і те, як Зеленський намагається вдавати патріотичного президента.

 

 

Після всіх його спроб заглянути в очі Путіну, відведень військ з лінії зіткнення, призначень «голубів миру» на кшталт Сивохо і гуманітарної «дакакойразніци» цю метаморфозу справді приємно споглядати.

 

Санкції проти Медведчука і його інформаційних помийниць усім припали до смаку і точно пішли на користь державі. Це давно треба було зробити і в цьому я щиро підтримую Зеленського.

 

Тішить також, що на другий рік у найвищому кабінеті наш президент таки допетрав, що війна на Донбасі триває, бо так хочуть у Кремлі, а не через Порошенка чи «переворот» на Майдані. Але все ж залишається враження, що Зеленський ворогом №1 вважає Порошенка, а не Путіна. Що ж, у нього є ще три роки на Грицеву шкільну науку.

 

За цей «крен вправо», який ми в політиці Зеленського спостерігаємо вже кілька місяців, дякувати треба насамперед Путіну і Росії, бо, як уже неодноразово було зазначено, їхня екзистенційна роль у цьому бутті – перетворювати українських президентів на націоналістів. Так було з Кучмою, так було з Порошенком, а тепер педагогічний хист кремлівських урядників почав плодоносити і на такій невдячній ниві, якою є політична свідомість громадянина Зеленського.

 

Крім цього, на зміну політичного вектора, вочевидь, вплинуло й бажання Зеленського переобратися на другий термін. Стримана антиросійська риторика і розмови про НАТО мають забезпечити Зеленському підтримку патріотичного виборця; мир і жвачка з олігархами дозволить мати сприятливий телевізійний фон для балотування; «Велике будівництво» стане тією годівничкою, яка профінансує переобрання.

 

Є, втім, у цьому всьому одна (зелена) заковика. Полягає вона в тому, що Зеленський намагається вдавати патріотичного президента, але чи є він таким насправді?

 

Ну гаразд, я не про те, що він з Кривого Рогу і є, по суті, кавееним продуктом своєї епохи. Не про те, що «дакакаяразніца» йому ближча до тіла, ніж вишиванка й план дій щодо членства в НАТО. Бо це все можна перерости, змінити свої погляди, порозумнішати, щоранку читаючи зведення про вбитих росіянами українських воїнів, подорослішати, врешті-решт.

 

Я про дії: бо однією рукою Зеленський записує відосики про НАТО, а іншою підписує укази про призначення Єрмака, Арестовича і Татарова. Сьогодні показово бореться з Медведчуком, а завтра зливає спецоперацію із затримання «вагнерівців». Говорить про потребу докорінних реформ і зміну «старої системи», а сам системно руйнує і ті кволі інституції й механізми, які вдалося побудувати в державі.

 

Здається, нам хочуть продати серіальний варіант патріотизму – з правильною риторикою і регулярною зміною її темпоритму, але без реальних успіхів у реформуванні держави і, як наслідок, без зростання рівня добробуту. Де гучні заклики прийняти нас у НАТО не опираються на виконання чіткого плану дій, а мільярди державного фінансування отримує не армія, а аваківська поліція. Де на екрані нам показують рішучого і навіть жорсткого президента, а по факту ми маємо бездарний і хаотичний стиль управління.

 

Звісно, з новою патріотичною риторикою стає стерпніше дочікувати кінця каденції Зеленського. Але все одно вважаю, що його (пардон, але огидним) тембром краще говорити не «Слава Україні», а «Тобі личить моє кохання». Сподіваюся, з 2024 він знову матиме вдосталь часу для цих – значно природніших для нього – ролей.

 

27.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Молдова знов готується до масових акцій протесту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Молдовська політика перебуває наразі в патовому стані. Прєвропейські й проросійські сили зчепилися в клінчі. Єдина надія – на «кишинівський Майдан».
26.04.21 | | У світі
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21 | | Штука
Химерні ембріони людини і мавпи
Попри те, що дослідження американських і китайських науковців є контроверсійним з етичного погляду, воно спонукає до важливих здогадок у галузях еволюції та біології розвитку.
25.04.21 | | Наука
Повість чудових літ: 1964 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: первісні гіппі, мігруючий карнавал, диетиламід лізерґінової кислоти (ЛСД), Free Speech в Берклі
25.04.21 | | Минуле
Запах помаранчі
Василь МАХНО
Дивним чином, майже нічого не приховуючи з власного життя, Буковскі зумів створити свою правду – жорстку, відверту, майже фізіологічну
24.04.21 | | Дискурси
Ролінговим «Sticky Fingers» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Небагато альбомів залишають у пам’яті потужні візуальні враження. До таких моїх альбомів належить Sticky Fingers, найвидатніший альбом Rolling Stones
23.04.21 | | Минуле
Що той хлопчик міг знати
Ганна Улюра
Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.
23.04.21 | | Штука
Пандемічні виклики архітектурі та мистецтву
Юрій Криворучко і Наталя Павлюк
Якщо раніше було пристосування простору під свої уявлення та потреби, то зненацька постало завдання достосувати їх до існуючого простору
23.04.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.