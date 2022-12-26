З усіх речей, які я возив українським військовим на фронт, найважливішою була пачка кави. Кілограмовий пакунок свіжообсмаженої кави з однієї гіпстерської кав’ярні-ростерії в центрі Ужгорода. Прямокутний блискучий згорток зі стильною наліпкою «Roasted Uganda». Річ радше для інстаґраму, ніж для фронту.

Втім, вона виконувала цілком оборонну функцію – щоправда, допомагала захистити не тіло, а те, що важливіше за тіло. Людське в людині. Раніше, коли я писав вірші, я б назвав цю дивну субстанцією душею, а тепер спробую використати банальніше, але точніше формулювання. Та кава допомагала захистити психіку, бо створювала відчуття, що ти не просто шматок м’яса, ціль для снайперів і бомб, а людина. Людина – з її смаками, вподобаннями і звичками.

Добре пригадую той ранок. Початок травня, коли ночі ще холодні, але вранці повітря швидко набирає тепла й запахів. Село десь за Слов’янськом на Донбасі. В якому військових тепер в рази більше за місцевих мешканців. Більшість людей виїхала, бо майже щодня околиці обстрілюють, вночі неможливо заснути через звуки вибухів. Вночі, до речі, їх чути краще, вони набувають об’ємності, у темній тиші звучать зловіще, як чуже серцебиття.

Того разу наша волонтерська команда приїхала в пункт дислокації військового підрозділу занадто пізно. Нас довго перевіряли на блокпостах, дорога була важкою, через відсутність зв’язку ми трохи блудили незнайомими дорогами, тож прибули в пункт призначення в момент, коли ще не темно, але вже хочеться увімкнути світло. Це означало, що тої ночі ми були змушені ночувати з військовими – виїхати з тих місцин уночі неможливо через режим світломаскування. Онлайн-карти не працюють, місцевість нам не знайома, фари вмикати заборонено – в такій ситуації ми цілком могли ненароком виїхати на російські позиції. Тож залишилися ночувати.

А коли після короткого й тривожного сну, що переривався звуками ближчих і дальших вибухів, прокинулися, треба було швидко виїжджати в наступний підрозділ. Втім, мій друг, який після 24 лютого вдягнув військову форму і тепер служив у цьому підрозділі, зупинив нас: заждіть, мовляв, зараз зварю кави. Електрики не було, тому він завів дизельний генератор, підключив до нього невеличку кавоварку, налив води, а тоді з коробки, яку я вчора йому привіз, дістав пачку кави. Roasted Uganda – було написано на ній. Засипав у кавоварку – і вже за хвилину ранкове травневе повітря запахло елітною арабікою.

Думаю, приблизно так писалася Біблія. Коли Ісус почав ділити рибу і хліб серед людей, вони мали здивуватися аж ніяк не менше. Бо це було якесь диво – у найгіршій на той момент точці світу, десь під Слов’янськом на Донбасі, у розпал війни отримати металеву кружку з ідеально приготованим еспресо. Мабуть, то була найсмачніша кава в моєму житті. Звучить банально, але що поробиш, якщо так і було.

Вловивши наше здивування, мій друг витримав театральну паузу, а тоді відповів на питання, яке ніхто так і не наважився поставити вголос: «Ну а що? Можливо, я сьогодні загину. То чому це має бути день, коли я не випив свою традиційну нормальну ранкову каву? Та пішли вони нахуй, від кави я не збираюся відмовлятися. Ніякий путін це не зламає. Я звик зранку пити добре еспресо – то бодай на це я маю право?!»

Після того я їздив у різні військові підрозділи ще п’ятнадцять разів – на північ, біля російського кордону в районі Харкова; на південь, біля Херсона, на деокуповані території українського Причорномор’я; а Донбас узагалі тепер знаю чи не краще за своє рідне Закарпаття. Словом, я багато за ці місяці пережив, бачив і чув, але та фраза врізалася мені в пам’ять.

Бо в ній резонує щось, що важливіше за геополітику, театри воєнних дій і новинні стрічки. В ній мова про основоположне право людини зберегти свою індивідуальність, себе, своє власне обличчя серед сотень тисяч інших людей. Право не зливатися в цифру про мільйон українських військових, які боронять свою землю, не бути одним із, а бути одним. Єдиним таким.

Уявіть собі людину, яка до 24 лютого була абсолютно цивільною, можливо навіть латентним пацифістом, а після початку повномасштабного вторгнення вдягнула форму й опинилася на фронті. В її житті змінилося все: відірвана від родини й дому, своєї роботи й кола спілкування, укладу життя і права будувати плани на майбутнє, вбрана в маскувальну уніформу, що допомагає зливатися не тільки з мільйоном інших вояків, а й із навколишньою природою, така людина навіть одягнута в найтовщу броню раптом опиняється голою до кісток. Бо в неї вже немає нічого, що творило б саме її, немає її м’яса й крові – все стає на службу спільній, загальній меті.

Тоді й відкривається ще одна війна – за право бути собою, мати свої смаки і неймовірною ціною утримувати свою банальну рутинну звичку. Адже випити улюблений сорт кави зранку – це ніби потрапити додому, наче провести час зі своєю сім’єю. Побути собою. Бодай три хвилини на день, які маєш не для глобальних цілей, не для держави, не як цифра зі статистики, а лише для себе.

Так, це ще одна війна – невидима війна за свій особистий час. Від десятків вояків я чув, що під час бойових чергувань в окопах і бліндажах вони активно читають. У тому числі ті книжки, які пропустили в університеті, а також сучасні бестселери з маркетингу й історії бізнесових імперій. Читають, бо в такий спосіб створюють собі відчуття, ніби ці дні не минають дарма, що вони використовують їх для власного розвитку. Бо війна краде в нас усе, але в тому числі наш час, наші продуктивні роки, період, який означують ідіомою «у розквіті сил». Краде безповоротно, тож що ще залишається цивільним, які волею долі опинилися в окопах, як не намагатися вхопити цей час за хвіст, відірвати шматочок і для свого життя? Тому і вчать на фронті німецьку мову через застосунок на смартфоні, читають про історію створення корпорації ІКЕА, беруть уроки з водіння автомобілем просто поруч із полем бою – щоб час війни був не тільки змарнованим, а й використаним для власного розвитку. Так, я знаю, що це самообман, але він допомагає людині триматися.

Мабуть, саме заради цього знання я і їжджу до наших військових на фронт. Усе почалося в квітні, коли мій друг – учора цивільний, а тепер військовий – подзвонив і під час бесіди обмовився, що їхньому підрозділу зараз найбільше потрібне авто на повному приводі. Річ у тому, що після початку війни українська армія збільшилася в сім разів, вояків набрали, видали їм форму й автомати, але новостворені підрозділи дуже слабо забезпечені технікою – мають якісь велетенські вантажівки чи старі автобуси, але мобільного й прохідного транспорту катма.

Наведу приклад військового підрозділу з мого рідного міста, з Ужгорода. Новостворений батальйон на початку березня відправили на Донбас. Оскільки підрозділ новий, створений фактично «на папері», то транспорту в нього не було зовсім. Для перевезення військовим надали старенький шкільний автобус і відправили на Донбас. З Ужгорода до Венеції ближче, ніж до Донбасу, тому не дивно, що ветхий жовтий автобус зламався дорогою. Військові майже добу на морозі прочекали заміну, але оскільки в перші березневі дні країна все ще перебувала в хаосі, то на допомогу їм нічого не вислали. У підсумку військові, які, нагадую, ще за якихось два тижні до тих подій були цивільними, самі скинулися власними грішми й поїхали останні двісті кілометрів на Донбас на таксі. Український вояк, який вирушає на фронт на таксі – це також один із символів цієї війни.

Тож коли на початку весни страшного 2022 року я почув від свого друга, що їхньому підрозділу дуже потрібен джип, у мене виникло природне бажання їм допомогти. Я почав міркувати про знайомих чи благодійні фонди, які б могли швидко вирішити це питання, але невдовзі усвідомив, що так терміново ніхто нічого не зробить. Тобто треба шукати не доброчинні організації, а дивитися в дзеркало – і братися самому. Того ж вечора я написав у фейсбук оголошення про те, що збираю гроші на джип для військового підрозділу на Донбасі, дав номер своєї банківської картки. А коли прокинувся, на моєму рахунку були гроші на два джипи.

Таким чином – не цілком свідомо – і визначилася моя теперішня зона відповідальності на цій війні. З квітня 2022 року я вже не письменник, бо зовсім нічого не пишу. Зате збираю гроші й купую джипи для української армії. Ми з командою однодумців їх ремонтуємо, фарбуємо в камуфляжні кольори й відвозимо прямо на фронт. Станом на сьогодні я купив 98 автомобілів для Збройних Сил України і здійснив 15 поїздок до військових підрозділів на різних ділянках фронту.

Усе це стало можливим завдяки моїм читачам, які раніше читали мої тексти й приходили на презентації книжок, а сьогодні підтримують мою волонтерську діяльність своїми грішми. Це особливе задоволення і визнання для письменника – бачити, як твої читачі довіряють тобі в реальному житті, розуміти, що написані раніше книжки створили певну невидиму, але надійну спільноту. Письменник, який нічого не пише – це теж, либонь, один із символів війни. Часом я жартую, що читачі так активно перераховують мені свої донейти, щоб я займався саме автомобілями й більше нічого не писав.

Хоча писати я маю про що. Коли ми з колоною джипів їдемо на схід, а така подорож займає півтори доби в одну сторону, я маю багато часу на роздуми й мрії. У такі години я уявляю свою першу повоєнну книжку. Вона буде про все на світі, тільки не про автомобілі. Після війни я взагалі куплю собі велосипед і більше навіть не дивитимусь у бік керма, настільки мені ті автівки вже в печінках. І багато писатиму, надолужуючи вимушену війною паузу.

Писатиму про людей, про людське, про ситуації й голоси. Про війну як приватний досвід, а не як про геополітичну катавасію. Напишу про те, як страшно було вперше їхати з мирного Ужгорода на фронтовий Донбас. Але коли я туди доїхав, виявилося, що там, біля війни, страху немає, бо страх – це поняття насамперед внутрішнє, а не географічне.

Напишу про одного з водіїв у нашій команді, який під час зупинки в Слов’янську готував для нас бутерброди і порізав руку, відкриваючи металеву консерву. Через п’ятдесят років, коли внуки спитають його: «Дідусю, а що ти робив під час війни?» – він зможе їм відповісти правду: «Багато розказати не можу, скажу тільки те, що пролив свою кров у Слов’янську».

Не писатиму тільки про розмову, коли один солдат, який приїхав додому у коротку відпустку, перебрав вина і звірявся мені: «Знаєш, я хочу тільки одного. Це артилерійська війна, більшість часу ми сидимо в окопах і молимося, щоб нас не накрило бомбами. Я вже дев’ять місяців на війні, а досі не бачив у прицілі жодного росіянина. Так ось, я боюся, що на мене впаде бомба і я помру. Я готовий померти, я боюся не смерті. Боюся смерті від бомби під час сну, під час обіду, за столом або – страх уявити – в туалеті. Бомба ж не вибирає місця. Я пішов на війну і прийняв можливість смерті, але прошу тільки одного: хай мене вб’є людина, не бомба, хай я побачу ворога на власні очі. Хай Бог дарує мені цю останню людську ласку – загинути від рук людини. Хіба ж я так багато прошу?!»