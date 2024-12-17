Андрій Любка отримав премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського–2024.

Письменник та волонтер Андрій Любка став лауреатом літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського–2024. Ім'я переможця оголосили у понеділок, 16 грудня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Польського інституту в Києві.

Андрій Любка як лауреат премії Конрада 2024 отримає 5000 євро від Польського інституту в Києві й піврічну стипендію "Gaude Polonia" від партнера премії – Національного центру культури.

На своїй Facebook-сторінці Андрій Любка написав, що витратить 5000 євро премії на купівлю пікапа для ЗСУ.

"Дуже складно отримувати нагороду після попередньої лауреатки — Вікторії Амеліної, адже це неймовірна і символічна відповідальність. Продовжувати те, що й роблять нині українські письменники — служити не тільки мистецтву, а й українській культурі і українському народу. Робити те, що вміємо найкраще, для загального блага і користі", — додав Андрій Любка.

Окрім Андрія Любки, у трійці фіналістів премії були: письменник, культуролог, куратор мистецьких проєктів Олександр Михед та поетеса, волонтерка й військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз.

Любка поділився, що постать Джозефа Конрада-Коженьовського для нього важлива насамперед через його "мандрівну нитку":

"Для мене це той екзотичний регіон, яким я займаюся професійно і якому присвятив велику частку свого життя — регіон Балканів, це і подорожі, і переклади з літератур колишньої Югославії. У цьому я відчуваю спорідненість і солідарність з Конрадом", – сказав він.

Втім, Любка зазначив, що не хотів би розділити біографічний шлях митця, за яким українські письменники були вимушені ставати біженцями.

"Сім’я Конрада, його батько як учасник антиросійських повстань, передає нам урок, що колись цій імперії треба покласти край і жити господарем на своїй землі, реалізуватись у своїй культурі й мові", — наголосив лавреат.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Премія Конрада заснована Польським інститутом у Києві 2007 року, вручається раз на два роки. Премія присуджується українському письменникові/письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, універсалізм послання.

Фіналістів обрало зі списку претендентів (запропонованих 49 інституціями та приватними особами) польсько-українське журі у складі:

Ярослав Ґодун — голова журі, директор Польського інституту у Києві;

Богуміла Бердиховська — публіцистка, керівниця стипендіальних програм Національного центру культури у Варшаві;

Артем Чех — письменник, лауреат Премії Конрада 2019 року;

Ірина Славінська — письменниця, журналістка, виконавча продюсерка Радіо "Культура";

Анна Коженьовська-Бігун — перекладачка з української, докторка гуманітарних наук.

Журі, зокрема, звертало увагу на україномовну творчість претендентів, що порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.

Лауреатами премії у різні роки ставали: Вікторія Амеліна (2021), Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).