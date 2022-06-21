Країна нашої мрії

Андрій ЛЮБКА

З дня в день здійснюється те, про що ми мріяли роками.

 

Україна мовби потрапила у велетенський адронний колайдер, прискорювач часу, і за лічені дні й місяці ми проходимо те, що за нормальних обставин потребувало б років і десятиліть.

 

Війна не залишає часу на роздуми й півтони, нюанси й відтінки, вона ставить питання руба, загострюючи все до неможливості. Зроби або помри – це вибір, який постав не тільки перед кожною окремою людиною, а й перед державою Україна. І держава нарешті почала чухати макітру.

 

Ми платимо страшну ціну, але взамін отримуємо фантастичні речі – ті, про які раніше думалося в контексті «не за мого життя». Ті, про які мріяли в утопічних фантазіях, але розуміли, що на практиці це втілити майже нереально.

 

Наприклад, дерусифікація міст і публічного простору. Без війни, що відкрила кровожерну суть росії й остаточно прибрала русофільську пелену з очей більшості українців, цей процес би навіть не почався. Українці й далі б товкли воду в ступі про власну толерантність і внесок росіян у світову культуру. Це означає, що всі ці пушкіни та толстоєвські й надалі б маркували наш публічний простір. А тепер – дасвіданія.

 

Те саме з російською музикою й російською книгою. Але в цьому випадку йдеться не тільки про культуру, а й про ринкові механізми, боротьбу за українські гроші. Відтепер кіркорови й баскови, пєлєвіни й інші чортзнаєхто не залізатимуть в українські кишені, а в нашому громадському транспорті можна буде їздити без російського звукового (бо назвати це музикою язик не повертається) насилля.

 

Але годі про культуру – поговорімо про бензин. Те, чого сьогодні так бракує у всіх регіонах країни. Я на власні очі бачив, скільки бензовозів удень і вночі везуть пальне з західних кордонів углиб країни. Ламаються й горять усталені логістичні маршрути, створюються нові зв’язки, вимагаючи швидких політичних рішень і перепрофілювання інфраструктури.

 

Ми це вже проходили після Помаранчевої революції: народ і держава зробили проєвропейський вибір, але – крім символічних речей – де-факто Україна залишалася прив’язаною до росії економічно, культурно, енергетично, логістично. Що й дало можливість російським спецслужбам здійснити реванш і привести до влади проросійського президента.

 

Сьогодні ми – зі страшним болем і скрипом – розриваємо зв’язки з рускім міром. Проголошений візовий режим доповнює неминучі логістичні зміни, від’єднання від єдиних енергетичних систем розвертає не тільки верхівку айсберга у напрямку до Європи, а і його ключову підводну частину. Це і є справжня стіна, краща за будь-який бетон і колючий дріт.

 

З дня на день ми отримаємо статус кандидата на вступ до ЄС, а після війни дуже швидко станемо й членом омріяної Євроунії. Здійсниться й моя особиста мрія – ми увійдемо до шенгену і забудемо про кордони на заході країни.

 

Тобто вже сьогодні, під час війни, Україна набуває обрисів і контурів тієї країни, про яку ми мріяли все життя. Майбутнє настає щохвилинно й щоденно. 

 

Звідси й ключова відмінність між сторонами в цій війні: росія воює за власну версію минулого, а ми воюємо за власну візію майбутнього.

 

Хай це факт додає нам сил. Бо практика, статистика й сама історія підтверджують: ще ніколи не було так, щоб учора перемогло завтра. Майбутнє завжди перемагає минуле, таким є закон життя.

 

 

21.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Звідки прийшла чорна смерть?
Сліди ведуть до гір Тянь-Шань у Киргизстані.
20.06.22 | | Наука
Чому український націоналізм потрібен Україні та світу?
Володимир В'ятрович
«Свобода народам! Свобода людині!» — це про вільний світ і про вільних людей у вільних національних державах.
20.06.22 | | Україна
Можливість стати собою
Віталій Портников
Перехід на українську мову – це не відмова від самого себе, а можливість стати самим собою та залишитися самим собою. І це справді ознака великої культури
19.06.22 | | Дискурси
116-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Бої за контроль над Сіверськодонецьком тривають, штурм у районі Тошківки ЗСУ відбили. На Бахмутському напрямку ворог веде штурм на Оріхове–Гірське, бої тривають; штурм на Оріхове–Золоте і Первомайськ–Золоте та спробу просування ворога на Врубівку–Миколаївку ЗСУ відбили.
19.06.22 | | Україна
Теорія дзеркал
Дмитро Єльніков
Про те, звідкіля, все ж таки, береться світло у людині
18.06.22 | | Дискурси
Дослідження мовного розмаїття та його еволюції
Лінгвісти й інформатики спільно створили масштабну лексичну базу даних, в котру увійшли слова з 2000 мов світу.
18.06.22 | | Наука
115-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бої за місто Сіверськодонецьк, ворог намагався вести штурмові дії за межами міста, успіху не мав. На Слов’янському напрямку росіяни намагаються штурмувати біля Краснопілля, на Бахмутському – біля Золотого, Спірного, Берестового, Соледару, Клинового, Троїцького.
18.06.22 | | Україна
Тверді знаки
Юрій Андрухович
Дорогі херсонці, Україна до вас повернеться, і не сміючи вам нічого радити, обережно спитаю: а якщо про всяк випадок усе-таки Потьомкіна завалити?
17.06.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.